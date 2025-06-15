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伊朗持續飛彈報復 以色列專挑油田轟炸

編譯中心／綜合報導
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戰火下的特拉維夫 以色列特拉維夫13日受到伊朗報復攻擊，市區發生爆炸，可見火光與濃煙。(美聯社)
戰火下的特拉維夫 以色列特拉維夫13日受到伊朗報復攻擊，市區發生爆炸，可見火光與濃煙。(美聯社)

伊朗國營的伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)於當地時間15日報導，伊朗向以色列發射了新一輪攻擊，包括飛彈和無人機，包括耶路撒冷上空都可見飛彈蹤跡；以色列也繼續攻擊伊朗，IRNA引述伊朗石油部說，以色列的攻擊目標是德黑蘭南部的油田及儲油設施，但局勢「已受到控制」。

以色列國防軍(IDF)表示，以色列空軍已持續近40個小時，襲擊了150多個伊朗目標。戰機正在對伊朗軍事和戰略資產、核子計畫地點以及領導層高級官員進行新一輪襲擊。以色列總理內唐亞胡14日在視訊演講中表示，以色列將「打擊伊朗政權的每一個目標」；伊朗總統則警告，以色列若持續攻擊，將遭到嚴厲報復。雙方的緊張對峙引發國際憂心衝突升高。

俄羅斯國家媒體塔斯社報導，俄羅斯總統普亭14日與川普總統進行了50分鐘通話，討論了伊朗與以色列之間的衝突。克宮引述普亭談話，譴責以色列對伊朗的攻擊，並提出在兩國之間進行調解。根據克宮先前的聲明，普亭前一天也向以色列總理內唐亞胡提出類似的提議。

以色列與伊朗兩國爆發激烈交火，原訂15日舉行的新一輪美國與伊朗核談判也被迫取消。根據伊朗總統辦公室聲明，裴澤斯基安譴責華府「虛偽」，一方面支持以色列，一方面又與伊朗進行核談判。扮演調停者的阿曼表示，原訂15日舉行的美國與伊朗第6輪核談判取消。

伊朗首席核談判代表、外長阿拉奇(Abbas Araghchi)說，以色列的攻擊破壞協商行動，凸顯以色列「本質上敵視外交」。

以色列時報14日報導，以軍指稱伊朗已發動四波攻擊，每波包含數十枚飛彈。路透引述一位以色列軍官指出，伊朗共發射約200枚彈道飛彈。以色列駐美大使萊特爾向美國有線電視新聞網(CNN)說，伊朗擁有約2000枚彈道飛彈，預料持續發射。

伊朗IRNA報導，伊朗軍方高層官員聲稱，這場衝突不會停止，伊朗打擊行動將持續；戰火在未來幾天將擴及以色列政權「占領」的所有地區和「(中東)區域內的美軍基地」。

國際媒體14日報導，以色列各地響起空襲警報和爆炸聲，耶路撒冷、特拉維夫等地夜空被爆炸火光照亮。特拉維夫遇襲後，一枚伊朗飛彈擊中以國中部沿海城市里雄萊錫安。以軍說，伊朗這幾波的飛彈多數被攔截或未擊中目標。

德黑蘭西部麥拉貝德機場14日上午冒出大火和濃煙；伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報導，德黑蘭傳出數起爆炸。伊朗媒體指出，以色列也對伊朗西部和西北部發動新攻擊，包括西北城市大不里士，以及克爾曼沙省、哈梅丹省和羅瑞斯坦省等西部幾省局部。以軍說，正打擊伊朗多座飛彈發射器。

圖為14日以色列特拉維夫附近的里雄萊錫安住宅區建築物，被伊朗彈道飛彈炸毀，搜救人...
圖為14日以色列特拉維夫附近的里雄萊錫安住宅區建築物，被伊朗彈道飛彈炸毀，搜救人員也趕赴現場。（歐新社)

伊朗 以色列 普亭

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