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「德黑蘭將燃燒」 以軍轟炸伊朗天然氣田 威脅打擊所有目標

編譯盧思綸／即時報導
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以軍14日轟炸伊朗南帕爾斯天然氣田引發火災。（美聯社）
以軍14日轟炸伊朗南帕爾斯天然氣田引發火災。（美聯社）

以色列伊朗空襲衝突持續升級，以軍轟炸伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田引發巨大爆炸，這是以色列首次對伊朗油氣產業發動攻擊。以方更警告「德黑蘭將燃燒」，總理內唐亞胡稱行動可能擊垮德黑蘭政權，威脅「打擊伊朗每一個據點和目標」。

金融時報報導，伊朗於當地時間14日向以色列北部城市海法發射多枚飛彈，當地一棟民宅遇襲，以色列急救人員表示有14人受傷。海法是以色列最重要的港口之一。

不久之後，以色列國防軍表示，正在打擊伊朗首都德黑蘭的軍事目標。路透引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，以軍也向位於德黑蘭的伊朗國防部大樓發動攻擊，造成輕微損害。

以色列國防部長卡茨稍早警告，若伊朗持續對以色列城市發動飛彈攻擊，「德黑蘭將燃燒」。

另外，以色列稍早轟炸南帕爾斯天然氣田引發火災，火勢已被撲滅。該處由伊朗與卡達共有，攻擊氣田代表衝突出現重大升級。塔斯尼姆通訊社稱，氣田第14期的4個裝置之一起火，導致1200萬立方公尺的天然氣暫停生產。

伊朗的天然氣年產量約2750億立方公尺，約占全球產量的6.5%。由於美國制裁導致伊朗天然氣無法出口，這些天然氣主要供國內消費。

美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗國營媒體伊通社（IRNA）報導，以軍隨後又打擊伊朗沙赫蘭（Shahran ）油庫及一座燃料儲罐，但情勢已受到控制。

內唐亞胡14日威脅表示，以色列將「打擊伊朗神權政權的每一個據點、每一個目標」，他說，「相比伊朗接下來即將遭遇的，目前為止根本不算什麼」。

以色列13日對伊朗核計畫與軍方高層發動大規模攻擊後，以方對伊朗政權的目標日益強硬，甚至暗示可能尋求政權更迭。

原定15日在阿曼舉行第6輪美國與伊朗核談判已取消，伊朗外交部長阿拉奇表示，無法在遭遇以色列「野蠻」襲擊的情況下進行會談。

伊朗 以色列 天然氣

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