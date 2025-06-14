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伊朗數百枚飛彈狂轟以色列 中東全面戰爭風險升高

編譯林文彬／綜合外電

伊朗13日向以色列發射數百枚彈道飛彈，報復以國稍早對該國發動的攻勢，緊張情勢大幅升溫點燃中東全面爆發戰爭的風險。另一方面，伊朗原本宣布不參加與美國的新一輪核談判，但14日改口尚未做出決定，對美國態度似乎稍微軟化。

針對以伊情勢，美國總統川普同日接受路透電訪時透露，事前對以色列攻擊計畫知情，但目前還不清楚以色列攻擊伊朗後，伊朗是否仍有核計畫。川普也強調，不擔心以色列發動攻擊會引發區域戰爭。

川普說：「我們完全知情，我盡力避免伊朗蒙羞和喪失人命，我很努力拯救他們，因為我原本希望達成協議。」

以色列13日襲擊伊朗核設施及軍事高層後，伊朗正式展開軍事行動報復，在13日晚間至14日凌晨向以色列發射數波飛彈，造成特拉維夫地區等地至少三人喪命，約70人受傷。隨後，以軍當夜再度襲擊伊朗首都德黑蘭等地區，已傳出大約60人死亡。

以色列國防軍表示，疑似由伊朗發動的密集飛彈攻擊導致「整個以色列」陷入火海。特拉維夫13日晚間濃煙四竄， 影片顯示該市至少發生一場大爆炸，耶路撒冷也回報發生爆炸；伊朗未立即置評。匿名軍事官員透露，以色列預期伊朗將繼續以無人機空襲和發射彈道飛彈來報復。

就在伊朗攻擊以色列不久前，以國對伊朗全面發動空襲，並直接攻擊該國核設施，是史上頭一遭。伊朗新聞機構Fars News報導，將鈾濃縮至接近炸彈等級的福爾多（Fordow）核設施附近傳出巨大爆炸聲。以色列總理內唐亞胡表示，以國已打擊伊朗核濃縮計畫核心。

美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）與伊朗代表團，15日將在阿曼舉行美伊第六輪核談判，但目前還不清楚談判是否仍會舉行。

伊朗 以色列 川普

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