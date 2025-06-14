以色列「摩薩德」部署數月 在伊朗境內 建炸藥無人機基地

以色列國防軍總參謀長薩米(中)在戰情室中監控對伊朗的攻擊。（歐新社）

以色列 13日凌晨展開「崛起之獅」(Rising Lion)行動，最先分為三波行動，針對伊朗 境內不同的武器和防禦系統。數個月前，以色列情報機構摩薩德(Mossad)的情報人員早已滲透伊朗腹地，進行突襲準備工作，現在更警告斬首行動不會停止。

據報導，首波行動是瞄準伊朗的地對空飛彈防禦系統，第二波攻擊則是出動安裝了打擊系統及車輛武器的車隊攻擊伊朗防空系統，最後一波行動的目標是以裝載炸藥的無人機 摧毀德黑蘭郊外一個「對以色列戰略和民用目標構成威脅」地對地飛彈發射器基地。以色列軍方表示，大約有200架飛機參與了針對約100個目標的初步攻擊，包括主要核濃縮設施、伊朗西部數十座雷達設施、地對空飛彈發射器。

以色列12日攻擊伊朗籌畫數月，以無人機和飛彈同時對數十個地點打擊。（路透）

多名伊朗高階官員在攻擊中喪生，包括伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官沙拉米(Hossein Salami)、武裝部隊參謀總長巴格瑞(Mohammad Bagheri)、緊急狀態指揮部司令拉希德(Gholam Ali Rashid)、革命衛隊航太部隊司令哈吉扎德(Amir Ali Hajizadeh)等人，還有重要的核子科學家。

知情的以色列官員說 ，其中許多人還在床上、還在家中時，便死於裝滿炸藥的無人機或其他裝置爆炸，在他們位於德黑蘭中心的高樓公寓牆上炸出大洞。

一位以色列官員表示他們誘騙伊朗空軍的一些指揮官聚會。「我們展開特定的活動，幫助了解更多有關伊朗軍隊的資訊，然後利用這些資訊來影響他們的行為。我們知道這會導致他們開會。」摩薩德多年來與以色列國防軍合作，收集了伊朗關鍵領導人物的檔案和住所。

摩薩德也提前在伊朗境內建立了炸藥無人機基地，探員們還設法將精確武器及秘密突擊隊偷運到伊朗腹地，這些都奠定了大規模攻擊的基礎。為了摧毀防空系統，摩薩德也秘密部署藏有可以遠程引爆炸藥的車輛，來破壞和擾亂防空系統，目標是負責運送飛彈到發射場的卡車，「每摧毀一輛卡車就摧毀四枚飛彈。」

以色列官員13日警告斬首行動將持續進行，並說摩薩德已警告可能被派去接任罹難者職位的軍官和官員，「有些人收到了塞在門縫下的信、有些人或是他們的配偶接到電話，表明：我們知道他們在哪裡且有能力對付他們」。