以色列斬首行動 精準擊殺伊軍高層、核科學家

伊朗革命隊指揮沙拉米。 (美聯社)

以色列 13日空襲包括核設施在內的數十個伊朗 目標，擊斃多位伊朗軍方高層與核科學家。四位伊朗高官聲稱，以色列空襲德黑蘭周邊至少六座軍事基地、兩處戒備森嚴的軍事指揮官住宅區和多棟住宅大樓，似乎是針對性的斬首行動。

以色列時報報導指出，以國防長卡茨發表聲明，一次針對伊朗地下指揮中心的空襲，幾乎一舉殲滅伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）空軍高層人員。根據聲明，攻擊發生時他們正在地下指揮中心開會。根據路透引述兩名中東地區消息來源，指出對伊朗發動的空襲中，至少有20名伊朗高階指揮官遭擊斃。

伊朗半官方的塔斯尼姆及梅爾通訊社報導，伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊指揮官沙拉米(Hossein Salami)在德黑蘭的空襲中身亡，其職位負責協助主導與伊朗代理人間的關係，例如黎巴嫩真主黨。IRGC一位少將兼伊朗武裝部隊副司令拉希德(Gholam Ali Rashid)也在13日身亡。

除了空襲，以媒報導說，以色列軍情機構「摩薩德」也滲透伊朗境內，從事一連串破壞活動和攻擊。英國衛報引述i24外交記者史坦報導，摩薩德這次執行的祕密任務，旨在削弱伊朗的戰略飛彈系統及防空能力。

以色列攻擊目標包含伊朗提煉濃縮鈾等作業的核設施、防空部隊、高官住宅與IRGC等伊朗部隊的總部、武器庫和實驗室。首波攻擊則主要鎖定高層官員。

兩位知悉以色列空襲初步評估的美國防部 官員說，以色列很可能已成功擊斃伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞(Mohammad Bagheri)和多位IRGC指揮高層，以及數位參與伊朗核計畫的資深、頂尖科學家。

塔斯尼姆通訊社報導，至少六位知名核科學家喪生，包括伊斯蘭自由大學校長特赫蘭奇(Mohammad Tehranchi)與伊朗原子能組織（AEOI）前首長阿巴西也在以色列的斬首行動中喪生，代表伊朗最高領袖哈米尼主持與美國核談判的夏卡尼，也於住家遭空襲時受重傷，已送醫救治。