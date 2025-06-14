以色列攻伊朗 道瓊重挫769點 原油價飆7%

以色列 空襲伊朗 後，股市14日收盤大跌，原油價 格則上漲，漲幅超過7%，全球地緣政治關係愈發緊張；專家指出，油價上漲如果持續，勢必立即導致通膨，影響物價。

財經頻道CNBC報導，道瓊跌769.83點，或1.79%，收在4萬2197.79點；史坦普500指數跌幅1.13%，收5976.97點；偏重科技股的那斯達克指數跌幅1.30%，收1萬9406.83點。

因投資人避險，帶領股市由4月低谷反彈的輝達(Nvidia)等個股下挫，航空公司股價也下跌。石油及國防類股則上漲，艾克森石油(Exxon)漲2%，洛克希德馬丁、雷神科技股價各漲3%以上。

以色列空襲伊朗後，以國國防部長卡茲(Israel Katz)宣布進入特殊緊急狀態，股市12日傍晚便開始下挫。國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，兩名美國官員表示，美國並未參與或協助這場攻擊。

以色列國防軍表示，伊朗開始向以國發射飛彈，報復以國空襲，接下來股市13日跌勢加劇。伊朗飛彈攻擊特拉維夫後，道瓊指數13日下午跌勢加快 。

北海布倫特油價、西德州中級原油價格雙雙漲幅超過7%；西德州中級原油一度逼近每桶74元。金價則因避險需求，上漲1.5%達到近兩個月最高點。反映華爾街恐懼的波動率指數VIX跳升，顯示投資人日益審慎 。

Siebert Financial公司投資長馬列克(Mark Malek)表示，股市原本就有不少憂慮，以色列和伊朗衝突更增添挑戰；至少原油價格上漲若持續下去，對通膨數據會有立即影響。

川普總統13日晨在自己的真實社群(Truth Social)社媒平台貼上，警告伊朗要坐上談判桌，表示目前人命傷亡及空襲破壞已很大，接下來打算進行的攻擊只怕要更險惡，只是仍有時間讓這起殺戮就此結束；川普表示，伊朗必須拯救一度稱為伊朗帝國(Iranian Empire)的國家，在一無所剩之前達成協議，不然一切就為時已晚。