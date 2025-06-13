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以色列軍方證實伊朗發射飛彈 令民眾避難

不要與鄰居「樹」敵 了解圍牆兩邊權益免挨告

以軍稱襲擊了伊朗伊斯法罕附近核設施

新華社耶路撒冷6月13日電
伊朗中部城市伊斯法罕有核設施和軍事基地。（路透檔案照）
伊朗中部城市伊斯法罕有核設施和軍事基地。（路透檔案照）

以色列國防軍13日晚說，以空軍當天早些時候襲擊了伊朗第二大城市伊斯法罕附近的核設施，以軍正全力以赴、快速推進對伊朗軍事行動，以實現設定目標。

以色列國防軍發言人德弗林准將當晚在新聞發布會上說，伊朗伊斯法罕和納坦茲都被列入以方確認的核設施襲擊目標。「我們不會允許伊朗研發核武器，不會允許其研製旨在傷害我們的導彈。」

據以色列媒體報道，伊朗中部什葉派聖城庫姆附近的福爾道核設施13日晚也遭到襲擊。

以軍總參謀長扎米爾當晚早些時候在以軍的一份聲明中說，對伊朗軍事行動取得「重要成就」，以軍繼續在攻防兩線推進。以軍本土守備司令部當晚發布民防指示，要求居民必須停留在防空掩體附近，以應對極端威脅。

以色列總理內唐亞胡當天傍晚在一份視頻聲明中表示，以軍去年9月在黎巴嫩打死時任真主黨領導人納斯魯拉後，他于11月指示國防機構「剷除伊朗核計劃」。該軍事行動原定今年4月底進行，由於各種原因而推遲，新的襲擊日期是根據軍方建議以及他與扎米爾、國防部長卡茨磋商後確定的。

以色列13日凌晨對伊朗多地發動大規模空襲，轟炸伊朗核設施和軍事目標，炸死伊方多名高級軍事指揮官和核科學家，造成大量人員傷亡。伊朗誓言「堅決回擊」。

伊朗 以色列 國防部

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