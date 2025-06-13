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以空襲當下數十架客機正飛越伊朗上空 各國航班急迴避

編譯梁采蘩／即時報導
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伊朗消防員13日在受空襲的現場救災。(歐新社)
伊朗消防員13日在受空襲的現場救災。(歐新社)

以色列13日凌晨展開「崛起之獅行動」（Rising Lion），空襲伊朗多處軍事基地與核設施，隨即引發中東多國緊急關閉領空。飛航追蹤網站Flightradar24地圖顯示，飛機紛紛繞過伊朗、以色列與伊拉克等國，最新消息是約旦也宣布關閉領空。

遭受攻擊後，伊朗民航局當日上午宣布領空關閉，直至另行通知。紐約時報引述飛航追蹤網站報導，以色列空襲發動當下，有數十架商用客機正飛越伊朗領空，包括杜拜的阿聯酋航空（Emirates）、德國漢莎航空（Lufthansa）與印度航空（Air India）在內的多家航班。

空襲消息傳出後，這些航班迅速變更航線，緊急撤離該區域。

發動空襲的以色列也透過機場管理公司宣布，首都特拉維夫附近的班古里安國際機場將關閉，直至另行通知。以色列已全面關閉領空，不再允許民用航班進出，所有從班古里安機場起降的航班皆遭取消，對特拉維夫形成實質交通封鎖。

伊拉克交通部13日也宣布領空暫時關閉，該國空中交通全面中斷。伊拉克東部接壤伊朗地區，涵蓋全球最繁忙的航路之一，連接歐洲與波斯灣，以及亞洲與歐洲的長程航線，無時無刻都有數十架航班通過該空域。約旦位於以色列與伊拉克之間，也在以色列展開空襲行動數小時後宣布關閉領空。

根據航班追蹤資料，這些班機已陸續轉往中亞或沙烏地阿拉伯上空飛行。

全球衝突熱區不斷擴大，已成為航空公司營運與獲利的沉重負擔，也帶來日益升高的飛安風險。

印度航空表示，由於其飛往歐洲與北美的航線需飛越伊朗領空，目前已將多架航班改道或折返，包括從紐約、溫哥華、芝加哥與倫敦起飛的航班。阿聯酋航空與漢莎航空尚未對媒體詢問作出回應。

根據航空風險顧問機構Osprey Flight Solutions統計，自2001年以來，已有6架民航機遭到非蓄意擊落，另有3架險些遭襲，凸顯民航在戰區空域飛行的高度風險。飛航風險資訊網站「Safe Airspace」指出，目前局勢仍在發展中，建議航空業者在該地區務必「高度謹慎」。

以色列 伊朗 印度

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