不只空襲…傳以色列同步暗殺 伊朗核子科學家等多人喪生

伊朗德黑蘭消防員在遭以色列襲擊的一棟公寓大樓內救火。(美聯社)

以色列 12日深夜至13日凌晨空襲伊朗 ，但根據以色列媒體報導，以國情報機構「摩薩德」（Mossad）也在伊朗境內策劃一系列秘密行動。以色列總理內唐亞胡表示，這些襲擊是針對伊朗的核計畫、彈道飛彈和軍事能力，他宣告，只要有必要，該行動將持續進行。以國已緊急徵召數千名預備役。

據衛報轉述，i24外交記者史坦（Amichai Stein）報導：「這些任務旨在削弱伊朗的戰略飛彈系統及防空能力。」Axios記者拉維德（Barak Ravid）則在「X」表示，這些秘密破壞任務「深入伊朗境內」。

Senior Israeli official: Alongside extensive airstrikes by the Israeli Air Force, the Mossad led a series of covert sabotage operations deep inside Iran. These operations were aimed at damaging Iran’s strategic missile sites and its air defense capabilities https://t.co/Ba5Vn386gD — Barak Ravid (@BarakRavid) 2025年6月13日

半島電視台轉述，以色列媒體也有多篇報導和官員洩密指出，不僅伊朗革命衛隊最高領導人遭遇刺殺，還有大量資深軍事指揮官、知名學者和核子科學家遇襲。記者指出，這是一場規模極大的攻擊，不僅針對軍事設施，更鎖定那些可能決定伊朗下一步行動及如何應對持續攻擊的關鍵人物。

伊朗官方通訊社報報導，民航主管機關已關閉領空，直至另行通知為止。紐約時報記者法西希（Farnaz Fassihi）報導，伊朗聲明將「很快以強力反擊予以回應」。

伊朗武裝部隊發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）將軍表示：「以色列和美國將遭受嚴厲打擊」。

至於伊朗當地在13日凌晨3時左右，受到轟炸的地區也引起關注，市區共發生6至9起爆炸。伊朗國家電視台報導，納坦茲核設施（Natanz）遭鎖定攻擊，畫面顯示某個設施竄出熊熊烈火與滾滾濃煙。另有部分德黑蘭居民拍攝的畫面顯示，救護車穿梭住宅區搜救，那片街區就以有軍方高階官員居民而出名。

另外，以軍電台稱，除空襲之外，以色列情報機構摩薩德（Mossad）還在伊朗境內進行了破壞活動和攻擊。以色列媒體也報導，不僅是伊朗革命衛隊首長，還有大量高階軍事指揮官、知名學者和核科學家遇刺。這是一次非常大規模的攻擊，不僅針對軍事設施，也針對那些可能就伊朗接下來能做什麼的決策人士進行攻擊。

伊朗初步報告顯示，至少7人死亡，15人重傷送醫，200棟建築受損。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米在以色列襲擊中喪生，還有核子科學家Mohammad Mehdi Tehranchi和Fereydoun Abbasi也是。

以色列總理內唐亞胡以預錄影片聲宣布，該行動是以色列歷史上的「決定性時刻」。他強硬表態：「只要有必要，對伊朗的打擊行動將持續進行！」

川普 數小時前在Truth Social平台貼文說，已指示政府團隊尋求與伊朗的外交解決方案。他不容許伊朗擁有核武，仍希望能談判。美國維持透過外交方式來解決伊朗的核子問題。

美共和黨籍鷹派議員葛理漢，美國總統川普的親密盟友，則在社群媒體公開發文力挺以色列：「開戰了。為以色列祈禱。」

伊朗問題專家Trita Parsi接受半島電視台訪問指出，以色列的襲擊行動，已使美伊談判前景「急遽惡化」。他說，原定本周日舉行的會談確定破局，即便未來重啟談判，目前也無人能預估時程，聯合國安理會很可能迅速通過對伊朗的制裁恢復機制，實施更嚴厲制裁。

他進一步分析，在此情境下，德黑蘭當局「極可能」退出核武禁擴條約（NPT），「更大規模衝突的風險將隨之攀升」。