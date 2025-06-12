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分析：伊朗報復以色列空襲的5套可能劇本一次看

對波音打擊沉重？QA看印航241死空難重點

分析：伊朗報復以色列的5套可能劇本一次看

編譯張佑生／即時報導
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以色列總理內唐亞胡在空襲伊朗後發表預錄的電視演說，表示以軍對伊朗的打擊會「持續多日」。(新華社)
以色列總理內唐亞胡在空襲伊朗後發表預錄的電視演說，表示以軍對伊朗的打擊會「持續多日」。(新華社)

以色列空襲伊朗，過去幾年因制裁和日益孤立，伊朗實力雖遭削弱，仍具備破壞地區及全球經濟的能力，可能如何回應？

情境一：伊朗以導彈攻擊美國基地和以色列

伊朗擁有數千枚中程導彈，可擊中散佈於該地區的美國基地，包括鄰國伊拉克的基地以及卡達的阿勒烏代德空軍基地。2020年，在軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）被美國無人機擊斃後，伊朗攻擊了伊拉克內的美軍基地。

當時由於基地及時撤離（伊朗提前警告），未造成美國人員傷亡。如今的攻擊可能同時針對多個基地，並動用伊朗在伊拉克和葉門的代理人和盟友，使攔截伊朗導彈變得更加困難。

情境二：伊朗攻擊地區油田

中東約生產全球30%的石油供應，其中大部分來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特。2019年，一場據沙烏地阿拉伯稱由伊朗資助的導彈和無人機攻擊油田設施，暫時使沙烏地產量減半，導致全球供應減少5%。

雖然伊朗此後與沙烏地阿拉伯及其他國家關係有所改善，但它曾暗示，若其核設施遭到攻擊，可能會針對地區油田。以色列和美國的挑戰在於，在任何攻擊的第一波中盡可能擊毀伊朗的導彈陣地，以減輕伊朗報復的影響。

情境三：伊朗封鎖波斯灣航運

波斯灣是石油運輸的關鍵通道，全球高達30%的石油通過荷莫茲海峽，衝突可能導致航運停止。

英國海事機構「英國海上貿易行動」（United Kingdom Maritime Trade Operations）已建議在該地區航行的船隻保持警惕。過去，伊朗曾炸毀該地區船隻，以對其他海灣國家和美國施加壓力。

情境四：伊朗攻擊以色列

伊朗威脅稱，若以色列攻擊其核設施，將再次攻擊以色列。10月，為報復以色列轟炸伊朗導彈生產設施和防空系統，伊朗向以色列發射了大規模導彈。

這些導彈大多被以色列防空系統攔截，得到美國、英國和法國的支持，但多枚導彈突破防空網，落在距摩薩德間諜機構總部僅數百公尺的F35戰鬥機機場。

情境五：代理人加入

數十年來，伊朗的主要盟友真主黨（Hezbollah）一直是對以色列的威懾力量。然而，該組織以及加薩的哈瑪斯（Hamas）已遭受重創。伊朗在葉門的青年運動（Houthi）仍定期向以色列發射導彈，伊拉克的代理力量也曾攻擊以色列以及伊拉克和敘利亞的美國基地。

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