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美駐以大使稱穆斯林國家應劃地給巴人建國 國務院：個人意見

編譯周辰陽／即時報導
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美國駐以色列大使哈克比5月9日在耶路撒冷的大使館向媒體發表談話。(歐新社)
美國駐以色列大使哈克比5月9日在耶路撒冷的大使館向媒體發表談話。(歐新社)

美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）接受媒體採訪時表示，「穆斯林國家」應放棄部分土地以建立未來的巴勒斯坦國，並表示美國不再追求建立獨立巴勒斯坦國的目標，美國國務院發言人隨後表示，這是哈克比的個人觀點。

哈克比分別接受BBC與彭博新聞採訪時表示：「穆斯林國家擁有的土地面積是以色列控制範圍的644倍，所以，如果真有建立巴勒斯坦國的願望，也許會有人說：『我們願意接納這個國家』。」他還表示，「兩國方案」是「一個令人嚮往的目標」。

被問及巴勒斯坦國是否仍是美國政策目標時，哈克比回答說：「我不這麼認為。」他更進一步暗示，未來的巴勒斯坦實體可以從「某個穆斯林國家」劃出，而不是要求以色列割讓領土。

當記者追問巴勒斯坦在約旦河西岸建國的願望時，哈克比使用了以色列政府的術語，問道：「一定要在猶太和撒馬利亞（Judea and Samaria）地區嗎？」

哈克比表示：「除非發生一些能改變文化的重大事件，否則沒有空間容納它。」並補充說，這類事件「在我們有生之年」可能都不會發生。

記者詢問，美國的立場是否認為約旦河西岸不可能存在巴勒斯坦國，哈克比說：「我不會說永遠不可能，我想說的是，文化必須改變。現在的文化是，針對猶太人並殺死他們是沒問題的，而且你還會因此得到獎勵。這種文化必須改變。」他也強烈批評美國的盟邦制裁兩名以色列極右翼部長。

兩國方案是一個旨在實現以色列與巴勒斯坦和平共處的提議，設想在以色列占領下約旦河西岸和加薩走廊建立一個獨立的巴勒斯坦國，以東耶路撒冷為首都。該方案已普遍得到國際社會的支持，包括多屆美國政府。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）稍後表示，哈克比「只是代表他個人發言」，而美國中東政策由總統負責制定。

巴勒斯坦 以色列 國務院

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