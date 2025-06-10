瑞典環保少女搭船闖加薩 以軍攔截後發文：表演結束了

以色列軍方9日攔截載有環保少女童貝里等社運人士的物資船「瑪德琳號」。(歐新社)

加薩 人道危機持續惡化，一艘載有瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）等社運人士的物資船「瑪德琳號」，9日稍早遭以色列 軍隊攔截，船上成員遭拘留，但均平安無恙且獲得三明治和飲用水，預計將被驅逐出境。

以色列外交部在X發文表示，目前所有乘客平安無恙，聲明還稱「表演結束了」。以色列曾稱童貝里是「反猶太主義者」，當局稱這艘援助船是噱頭。更早一篇貼文表示，瑪德琳號正被拖往以色列海岸，船上成員將遭驅逐出境，物資則會轉交送往加薩。

瑪德琳號懸掛英國國旗，由親巴勒斯坦的自由船隊聯盟（FFC）營運。該船1日從義大利出發，準備運送物資前往加薩，以色列政府早已表態不會讓任何人突破以軍對加薩的海上封鎖。以色列國防部長卡茨先前已要求該船回頭，稱不會讓船靠岸，將出動海軍突擊隊與飛彈艦艇攔截。

瑪德琳號船上成員包括童貝里、影集「權力遊戲」(Game of Thrones)演員連恩康寧漢(Liam Cunningham)及法國歐洲議會議員哈山等12人，原計畫9日稍晚運送象徵性援助物資進入被以軍全面封鎖的加薩，藉以提升國際社會對當地人道危機的重視。

然而FFC在社群媒體發文表示，這艘船靠岸前於夜間遭攔截。以色列外交部在X寫道：「這艘『名人們的自拍遊艇』正安全駛往以色列岸邊。船上乘客預計將返回各自國家。」

船上的法國歐洲議會議員哈山發文表示：「船員在凌晨2時左右於國際水域遭以色列軍隊逮捕。」一張照片顯示瑪德琳號船員雙手高舉，穿著救生衣坐在船艙內。

在稍早貼文中，FFC稱瑪德琳號「在國際水域遭受攻擊」，「四軸直升機正在包圍船隻，並噴灑類似白色油漆的物質。通訊已被干擾，還有無線電播放令人不安的聲音」。

FFC批評以軍在公海「強行攔截」、「不法登船」及「綁架」船上人。土耳其外交部和國際特赦組織俱譴責以色列攔截公海船舶違反國際法。

國防部長卡茲在透過發言人發布的聲明中表示，他已指示以色列國防軍，在船上一行人抵達阿什杜德港後，向他們播放2023年10月7日哈瑪斯 襲擊以色列的影片，「他們應該看清楚，他們支持的哈瑪斯恐怖組織實際上是什麼樣子」。