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美籍老夫妻散步遇到哈瑪斯 以色列軍隊2年後尋回遺體

中通社／香港5日電
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擁有以色列、美國雙國籍的朱迪．韋恩斯坦．哈蓋（左）和丈夫加德．哈蓋（右），遭哈瑪斯殺害。以色列軍隊5日在加薩尋獲兩人遺體。（美聯社）
擁有以色列、美國雙國籍的朱迪．韋恩斯坦．哈蓋（左）和丈夫加德．哈蓋（右），遭哈瑪斯殺害。以色列軍隊5日在加薩尋獲兩人遺體。（美聯社）

以色列軍方與國家安全總局（辛貝特，Shin Bet）5日發表聯合聲明說，以軍在加薩地帶南部汗尤尼斯地區的一次夜間行動中，找回兩名以色列和美國雙國籍人質的遺體，並已將遺體帶回以色列。

聲明說，遇難人質是一對老夫婦，妻子名為朱迪．韋恩斯坦．哈蓋（Judy Weinstein Haggai，70歲），丈夫名為加德．哈蓋（Gad Haggai，72歲）。以軍根據情報顯示，在加薩南部汗尤尼斯的特別行動中發現兩人遺體，已連夜送回以色列妥善安葬。

以色列總理內唐亞胡同日證實，兩人是在2023年10月7日在以色列南部城鎮尼爾奧茲（Nir Oz）附近散步時遇害，遺體被帶至加薩地帶。

據法新社援引以色列官方數據，2023年10月7日哈瑪斯襲擊造成1218人死亡，多為平民。以色列隨後對加薩地帶發動報復行動，據加薩衛生部統計，截至目前已造成5萬4607人死亡，多為平民。哈瑪斯當時綁架251名人質，目前仍有55人被扣押在加薩地帶，以軍認為其中32人已死亡。

以色列 加薩 哈瑪斯

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