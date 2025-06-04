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以軍傳放鬆管制 蓄意轟炸加薩學校 聯國：95%校舍遭損害

編譯中心╱綜合3日電
以色列軍隊近日針對加薩當地由學校改建的避難所進行一系列空襲；圖為日前以色列空襲加薩Daraj街區後，流離失所的巴勒斯坦人視察被毀的Jerjawi學校。(歐新社)
以色列軍隊近日針對加薩當地由學校改建的避難所進行一系列空襲；圖為日前以色列空襲加薩Daraj街區後，流離失所的巴勒斯坦人視察被毀的Jerjawi學校。(歐新社)

以色列軍隊對加薩進攻仍不鬆手，媒體報導，以色列「蓄意」轟炸戰略的一環，包括近期針對當地由學校改建的避難所進行致命空襲，醫院、市政建築也都被列入重點打擊目標。此外，加薩南部一個食物分發中心附近3日也遭以軍襲擊，至少30名巴人身亡，這是當地連續第三天發生類似事件，影響援助行動。

英國衛報披露，知情人士稱，針對哈瑪斯在有大量平民的場所活動，以色列已經放鬆對軍隊的行動管制。加薩當地至少有6所學校校舍遇襲，據傳已造成120多人死亡。

報導指出，學校建築、醫院和市政建築在過去兩個月內已被以色列國防軍列為「重點區」，3名軍方消息人士稱，以軍認為哈瑪斯武裝份子與平民一起使用這些建築，即使只有低階武裝分子在場，以軍仍會批准進行空襲。

聯合國評估指出，加薩約400所學校被列為遭受「直接攻擊」，已有95％校舍遭到一定程度損害，知情人士稱，以軍另將4間位於加薩北部賈巴利亞（Jabalia）地區及其周遭校舍列為轟炸目標。

聯合國近東救濟工程處（UNRWA）發言人圖瑪（Juliette Touma）表示，學校必須始終受到保護，絕不能遭到攻擊或用於軍事或戰鬥目的，但過去20個月來，學校屢屢遭到襲擊，「這是對國際法和兒童權利的嚴重侵犯。」

另據加薩衛生單位表示，在加薩南部城市拉法一處食物分發中心附近，以軍朝指定通道的一群人開火。根據CNN報導，以軍表示，其部隊發現「幾名可疑人士偏離指定通道向他們移動」後，多次開火。

此外，以色列宣布其三名士兵在加薩北部的戰鬥中喪生。而以軍持續攻擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯，已摧毀加薩大部分地區。

紅十字國際委員會發言人說，位於拉法的野戰醫院收治184名傷亡人員，其中19人到院時已死亡，8人因傷勢過重喪命。這名發言人還說，超過卅五名病患需要立即治療。

美國支持的「加薩人道主義基金會」上周啟動首批物資分發點，緩解加薩民眾普遍存在的飢餓問題。這些民眾大多被迫放棄家園以逃離戰火。

加薩衛生單位指出，至少30名巴人3日在加薩南部一個食物分發中心附近被以軍殺害。(...
加薩衛生單位指出，至少30名巴人3日在加薩南部一個食物分發中心附近被以軍殺害。(路透)

加薩 以色列 哈瑪斯

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