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百萬穆斯林麥加朝覲無懼酷熱 26萬人未註冊遭禁入

編譯中心／綜合2日電
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超過100萬名穆斯林朝聖者湧入聖城麥加，準備參加一年一度的朝覲儀式。圖為2日穆斯林朝聖者在大清真寺外祈禱。（美聯社）
超過100萬名穆斯林朝聖者湧入聖城麥加，準備參加一年一度的朝覲儀式。圖為2日穆斯林朝聖者在大清真寺外祈禱。（美聯社）

超過100萬名穆斯林朝聖者湧入聖城麥加（Mecca），準備參加一年一度的朝覲（Hajj）儀式。沙烏地阿拉伯當局矢言要在酷熱沙漠中舉行更安全的朝覲活動，並大規模打擊非法朝聖者。

中央社引述法新社報導，全球最大年度宗教活動之一4日正式登場，而本周氣溫預計將突破攝氏（下同）40度。

沙烏地阿拉伯官員表示，截至5月30日，已有超過130萬名朝聖者抵達沙國，準備參與為期數日的朝覲活動。

沙國當局今年動員40多個政府機構和25萬名工作人員，以應對高溫相關風險，並竭力避免2024年致命熱浪導致1000多人喪命的悲劇重演。

沙國朝覲和復朝部部長拉比阿（Tawfiq al-Rabiah）上周表示，已將遮蔭區擴大5萬平方公尺，數以千計醫務人員將在現場待命，且將部署400座降溫設備，供朝覲期間使用。

此外，當局也將利用最新的人工智慧（AI）軟體來監控麥加各地的大量資訊與影像，包括無人機機隊拍攝畫面，以更有效地管理龐大人潮。無人機首次在朝覲中使用，不僅用於監控，也可以用於消防。

去年朝覲也是在炎熱的6月，氣溫飆升至51.8度，造成1301名朝聖者死亡，其中大多是未事先註冊、因此無法進入空調帳篷與巴士的人。

為應對今年的朝覲，沙國當局鎖定未註冊的朝聖者展開大規模取締行動。透過頻繁的突襲檢查、無人機監控與大量警告簡訊，阻止未獲授權者潛入麥加。

當局已禁止超過26萬9000名沒有年度朝覲許可證的朝聖者進入麥加。此外，官員還對超過2萬3000名違反朝覲規定的沙烏地阿拉伯居民處以罰款，並吊銷了400家朝覲公司的執照。

盡管酷暑難耐，抵達麥加的朝聖者仍滿懷喜悅。52歲的塞內加爾朝聖者馬里亞馬（Mariama）表示，「我一直夢想來這裡朝覲，無時無刻不想著這件事」

沙烏地阿拉伯 人工智慧 熱浪

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