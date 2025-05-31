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伊朗「接近核彈級濃縮鈾」激增50% 「可在2周內產核武原料」

編譯盧思綸／即時報導
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2024年6月，國際原子能署於奧地利維也納總部外的標誌。（路透）
2024年6月，國際原子能署於奧地利維也納總部外的標誌。（路透）

金融時報與路透報導，聯合國核監督機構報告指出，伊朗接近製造核彈等級的高濃縮鈾庫存在3個月內增加50%，並且仍未能就3處未申報地點發現核材料提供可信說明。這些舉措可能升高伊朗與美國的核談判風險，凸顯達成協議的迫切性。

根據金融時報取得國際原子能署（IAEA）的機密報告，截至5月17日，伊朗擁有408.6公斤純度60%的濃縮鈾，較2月增加133.8公斤。60% 的鈾濃縮度略低於武器級，武器級鈾一般的定義是濃縮度達90%。

伊朗是唯一一個擁有高純度濃縮鈾的非擁核國家，IAEA對此表示「嚴重關切」，因為其核擴散風險極高。專家表示，伊朗如今已具備能力，可在不到2周內生產核武所需裂變材料。

分析人士警告，伊朗濃縮鈾庫存增加使外交斡旋風險升高，凸顯達成協議的迫切性。

IAEA報告也重申長期以來對伊朗缺乏透明度的疑慮。檢查人員表示，德黑蘭未能就3處未申報地點發現核材料提供可信說明，導致IAEA長期調查未果，無法確認那些材料是被使用、混合或仍未納入國際監管。

根據路透，這些地點分別為拉維贊什安（Lavisan-Shian）、瓦拉明（Varamin）和圖庫札巴德（Turquzabad）。對此，IAEA再次敦促伊朗「全面且有效合作」。

金融時報報導指出，這些懸而未決的問題凸顯當前外交進程的脆弱。未來幾個月至關重要，伊朗可能面臨來自以色列等國的潛在軍事威脅，以及聯合國重啟制裁。

國際危機組織資深伊朗分析師瓦茲（Ali Vaez）警告，若未能在短期內取得具體進展，談判恐面臨破局風險，導致伊朗與IAEA、聯合國更緊張的對峙狀態。

瓦茲表示：「該報告證實伊朗掩飾先前的未申報活動，還有目前升級核行動的作為。除非美伊能在談判上取得實質進展，否則目前在阿曼首都馬斯喀特與羅馬進行的外交斡旋，恐將轉向更具對抗性與高風險的僵局。」

伊朗 聯合國 美伊

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