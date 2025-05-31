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哈瑪斯盼修改加薩停火方案 美特使：完全無法接受

中央社／開羅-耶路撒冷31日綜合外電報導
川普的中東特使威科夫。(路透資料照片)
川普的中東特使威科夫。(路透資料照片)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，正尋求修改美國總統川普政府提出、獲以色列支持的加薩暫時停火方案；但川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）批評，哈瑪斯的回應「無法接受」。

路透報導，哈瑪斯表示願意釋放10名活著的人質並交還18名死者遺體，作為交換關押在以國獄中巴勒斯坦囚犯的條件。然而，哈瑪斯重申終結戰爭與以國自加薩撤軍的訴求，這些條件先前就已遭以國拒絕。

哈瑪斯官員說，該組織對於川普中東特使威科夫提案的回應是「正面」的，但稱希望做一些修改。這名官員並未詳細說明哈瑪斯希望的修改內容。

以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則稱，盡管他的政府已同意威科夫的提案，哈瑪斯仍繼續拒絕接受。他透過聲明表示：「以色列將繼續採取行動，以換回我們的人質並擊敗哈瑪斯。」

哈瑪斯今天稍早發布聲明表示：「這次的回應目的是實現永久停火、（以色列）自加薩走廊（Gaza Strip）完全撤軍，並確保加薩走廊的人民可以取得人道援助物資。」

根據提案內容，以哈將休戰60天，並用仍扣押在加薩的58名人質中的28人，交換超過1200名巴勒斯坦囚犯與被拘留者，同時允許援助物資進入加薩。

哈瑪斯高階官員奈姆（Basem Naim）隨即否認該組織拒絕接受威科夫的提案，但稱以方回應與先前同意的內容不一致，並指控美國特使「完全偏袒」以色列。

熟悉會談內容的巴勒斯坦官員告訴路透，哈瑪斯尋求的修改包括在60天休戰期內分成3個階段釋放人質，以及在不同地區增加更多援助物資分發。這名官員透露，哈瑪斯也希望獲得保證，這項協議能夠促成永久停火。

哈瑪斯 加薩 巴勒斯坦

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