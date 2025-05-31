「停火協議近達成」 加薩醫子女9死1重傷 義大利出手治倖存兒
美國總統川普30日指出，距離達成新的加薩（Gaza）停火協議已「非常接近了」。以色列國防部長稍早則警告巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas），必須接受美國特使魏科夫（Steve Witkoff）的停火建議，否則將被消滅。
中央社引述法新社報導，川普告訴記者：「他們就加薩問題正非常接近達成協議。我們今天或明天就會讓你們知道。我們有機會達成。」
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）說，以軍在加薩正「全力展開行動」，還稱「哈瑪斯凶手現在將被迫選擇，亦即接受『魏科夫協議』條款釋放人質，否則將被消滅」。
美國有線電視新聞網（CNN）29日引述以色列官員說法報導，以色列已接受美國特使魏科夫所提出與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯停火的新方案，但哈瑪斯表示內容不符合要求，但會再研究如何回應。
根據哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）說法，哈瑪斯表示，最新的架構來自以色列，「並未回應我們人民任何要求，其中最重要的是停止戰爭和饑荒」。
此外，以色列空襲造成一對加薩醫師夫婦的子女9死1重傷，震驚國際社會。義大利晚郵報30日專訪這位母親，泣訴慘絕人寰悲劇；義國外長塔加尼表示，正試圖將這名倖存孩童接到義大利治療。
以色列在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的空襲，奪走兒科醫生那賈爾（Alaa Al-Najjar）的9名小孩，唯一倖存的11歲兒子亞當（Adam）也身受重傷。
那賈爾表示，當時她正在醫院工作，傳出以色列空襲擊中她家那一帶的建築；她放下一切衝回家，同事攔阻她說這樣很危險，但她像瘋了一樣狂奔，因為她的丈夫跟10個小孩正在家中，「我到達的時候，看到我家被夷為平地，我的孩子們慘遭殺害，被燒成焦炭，面目全非。我只認出我4歲的小瑞佛爾（Rival）。」
義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，義大利積極投入加薩人道救援，已轉運170名加薩傷患到義大利治療，其中130人是孩童，「我們正在努力，將這位失去9個孩子醫生僅剩的小孩接到義大利」。
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