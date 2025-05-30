我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普歡送馬斯克：贈金鑰匙表揚DOGE工作

南加青年見義勇為被殺 6歲童目睹父親遇害全程

加薩醫生子女9死1重傷 義大利擬接倖存孩童治療

中央社羅馬30日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在以色列的空襲中，加薩汗尤尼斯地區的小兒科醫師艾拉．納賈爾（左）23日失去9個小孩。路透
在以色列的空襲中，加薩汗尤尼斯地區的小兒科醫師艾拉．納賈爾（左）23日失去9個小孩。路透

以色列空襲造成一對加薩醫師夫婦的子女9死1重傷，震驚國際社會。義媒今天專訪這位母親，泣訴慘絕人寰悲劇；義國外長塔加尼表示，正試圖將這名倖存孩童接到義大利治療。

以色列在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的空襲，奪走兒科醫生那賈爾（Alaa Al-Najjar）的9名小孩，唯一倖存的11歲兒子亞當（Adam）也身受重傷。

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）昨天在國會表示，義大利積極投入加薩人道救援，已轉運170名加薩傷患到義大利治療，其中130人是孩童，「我們正在努力，將這位失去9個孩子醫生僅剩的小孩接到義大利」。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天刊出那賈爾專訪。她表示，5月23日下午，她正在醫院工作，傳出以色列空襲擊中她家那一帶的建築；她放下一切衝回家，同事攔阻她說這樣很危險，但她像瘋了一樣狂奔，因為她的丈夫跟10個小孩正在家中。

「我到達的時候，看到我家被夷為平地，我的孩子們慘遭殺害，被燒成焦炭，面目全非。我只認出我4歲的小瑞佛爾（Rival）。」那賈爾說，面對難以想像、無法描述的巨大痛苦，她當下立刻暈了過去。

除了11歲的亞當和她的醫生丈夫哈姆迪（Hamdi），其他9個小孩都在空襲中喪生。12歲的亞雅（Yahya）和6個月大的西德拉（Sidra）遺體仍埋在瓦礫之中。

哈姆迪現在加護病房，情況危急，已接受3次腦部手術，部分肺部切除；兒子亞當手臂重傷做了3次手術。陪伴那賈爾的姪女薩馬（Samah）表示：「那賈爾除了哭泣與祈禱，什麼也做不了。」

薩馬詳述每個孩子的名字與愛好，包括他們喜歡扮成蜘蛛人、做巧克力餅乾、玩芭比娃娃等。她請求媒體把這些故事寫出來，擔心她的表兄弟姊妹，變成加薩5萬4000名罹難者的「數字之一」。

「我們只想安全地生活。我們希望父親、母親和孩子們不再死去。」那賈爾期望全世界挺身而出，拯救加薩的孩子們。

義大利 加薩 以色列

上一則

香格里拉對話中國未派防長 學者：不願升高與美衝突

下一則

赫塞斯會東協防長 強調美方加強東南亞國防合作

延伸閱讀

以色列擬在約旦河西岸增建22屯墾區 緊張局勢恐升溫

以色列擬在約旦河西岸增建22屯墾區 緊張局勢恐升溫
以色列同意美新停火方案 哈瑪斯：不符要求會再研究

以色列同意美新停火方案 哈瑪斯：不符要求會再研究
白宮：川普政府提加薩停火方案 獲以色列同意

白宮：川普政府提加薩停火方案 獲以色列同意
聯合國：加薩援助中心現場混亂以軍開槍 約47人受傷

聯合國：加薩援助中心現場混亂以軍開槍 約47人受傷

熱門新聞

2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

2025-05-27 00:01

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事