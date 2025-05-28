聯合國：加薩援助中心現場混亂以軍開槍 約47人受傷

27日在加薩走廊南部的拉法（Rafah），巴勒斯坦人搬運由美國支持的加薩人道基金會運送裝有食品和援助包裹的箱子。美聯社

聯合國 一名高階官員今天說，在加薩 的一個新設援助物資分發中心出現混亂，約有47人受傷，主要是因以色列 士兵開槍所致。

根據法新社記者，數千名巴勒斯坦人昨天湧入由美國支持的加薩人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation , GHF）營運的一座援助中心，這是以色列繞過聯合國所實施的新援助分發系統。

這次事件發生在加薩走廊南部的拉法（Rafah），以色列3月2日對加薩採取全面援助物資封鎖措施，導致當地出現嚴重糧食和醫藥短缺，直到幾天前才部分解除禁令。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）巴勒斯坦被占領土辦事處主任桑海（Ajith Sunghay）告訴日內瓦聯合國記者協會：「據我們掌握的訊息，昨天的事件中約有47人受傷。」

他還說，「大多數傷者是因為槍傷造成」，根據他掌握的資訊，「是以色列國防軍（IDF）開的槍」。

桑海強調，他的辦公室仍在評估和蒐集關於整個事件的全面訊息。

桑海還說：「實際人數可能還會上升。我們正在嘗試

確認這些人具體發生了什麼事情。」他指的是傷者的嚴重程度。

以色列軍方說，昨天「部隊在物資分發中心建物外區域鳴槍示警」，並已重新「控制情勢」。

聯合國和國際援助機構已說，他們不會與加薩人道基金會合作，因為基金會被指控在沒有巴勒斯坦人參與的情況下與以色列合作。