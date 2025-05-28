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川普警告以色列勿破壞美伊核談判 內唐亞胡恐無視美方發動突襲

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）4月7日在白宮會晤以色列總理內唐亞胡（左）。(路透)
美國總統川普（右）4月7日在白宮會晤以色列總理內唐亞胡（左）。(路透)

政治新聞網Axios 27日引述消息人士報導，美國總統川普上周與以色列總理內唐亞胡通電話時，警告以色列不要輕舉妄動，不要採取任何可能危及美國與伊朗核協議談判的行動。

一名白宮官員表示，上周發生以色列駐美使館人員遭槍擊身亡後，川普在22日通話內唐亞胡表示，不希望有任何事情妨礙美方與伊朗尋求外交解方的努力。這名官員說，川普傳達的訊息是，不希望內唐亞胡在美國試圖解決問題時有所挑釁。

官員透露，川普與其他華府高層近幾周憂心以色列轟炸伊朗核設施，或採取其他可能破壞美伊談判的行動。以方一直在準備打擊伊朗核設施，一邊等待美伊談判在接下來幾周破局。

一名消息人士告訴Axios，以色列認為成功打擊伊朗核設施的機會窗口可能很快會消失。一些美方官員擔心，內唐亞胡可能無視美方要求，授權下令攻擊。

川普在通話中向內唐亞胡強調，「另個選項」仍在考量之中，但希望先嘗試透過外交途徑解決。內唐亞胡辦公室拒絕置評。

內唐亞高級顧問德默爾與以國情報單位摩薩德局長巴尼亞26日已抵達華府，就伊朗問題與美方展開會談。兩人會晤美國副總統范斯、白宮中東特使威科夫與中情局長拉特克利夫。

在美伊談判方面，威科夫23日在羅馬與伊朗外交副部長阿拉奇舉行新一輪談判。川普25日表示「有實質進展」，可能在本周稍晚宣布「好消息」。

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