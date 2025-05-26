以擬兩月內控制75%加薩 醫師被指「可疑」1家9孩遭炸死

加薩遭遇空襲。(新華社)

加薩 走廊衛生當局表示，以色列 25日空襲加薩各地，導致至少22人喪命，罹難者包括一名當地記者以及一名民防機構高階官員。以色列24日在南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的空襲造成一對醫生夫婦的9個孩子死亡；以色列軍方表示，戰機攻擊的是一批「可疑人物」。

路透報導，加薩醫護人員指出，以色列分別針對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）、北部賈巴利亞（Jabalia ）及中部紐瑟拉特（Nuseirat）發動空襲，造成民眾喪生。

在賈巴利亞，醫護人員指稱，當地記者哈山（Hassan Majdi Abu Warda）的住家25日稍早遭到空襲，致使哈山及他的數名家人罹難。

醫護人員也提及，紐瑟拉特也遭遇空襲，導致加薩民防機構高階官員艾希拉夫（Ashraf Abu Nar）與妻子命喪家中。以色列軍方未立即就上述指控作出回應。

以色列開始部分放寬3月2日對加薩地帶實施的援助封鎖後，近日加大對加薩的軍事行動力度，引發國際社會批評。

中央社引述法新社報導，加薩民防局發言人巴薩爾表示，民防局已在那賈爾醫生夫婦的家中找到「9名兒童的屍體，其中一些已經燒焦」，他們都是那賈爾夫婦的小孩。巴薩爾說，那賈爾和他的另一個10歲兒子亞當（Adam）也在23日的空襲中受重傷，全家被送往納瑟醫院（Nasser Hospital）。

巴勒斯坦人組織哈瑪斯 控制的加薩衛生部秘書長阿爾布什（Muneer Alboursh）表示，那賈爾開車送在同家醫院任職的妻子上班，他返抵家中後，隨即發生空襲。阿爾布什指控以色列不僅攻擊加薩的醫療工作者，其侵略更已變本加厲，要摧毁一切家庭。

中央社引述法新社報導，歐洲與阿拉伯國家25日在馬德里舉行會談，敦促以色列停止攻勢。西班牙外交部長阿爾巴雷斯於會談前表示，為了停止加薩戰爭，國際社會應該考慮對以色列實施制裁。25日會議將推動以「兩國方案」解決以巴衝突，與會者還包括阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）代表。

另據以色列媒體25日報導，在新一輪針對加薩地帶的軍事行動中，以色列國防軍計畫在未來兩個月內控制加薩地帶75%的面積，並將加薩地帶約200萬巴勒斯坦平民集中遷移至該地三個區域。

以色列「國土報」援引以軍知情人士的話報導，自3月18日以軍恢復對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈瑪斯）的軍事行動以來，以軍已在加薩地帶部署5個師、數萬名士兵，目前已控制加薩地帶約40%的面積。根據作戰計畫，以軍將在占領區拆除哈瑪斯的軍事與行政設施並長期駐紮。

據報導，以軍計畫將加薩地帶的巴勒斯坦平民集中遷移至該地帶北部的加薩城、中部的難民營和南部的馬瓦西地區。以軍此輪大規模轉移和集中安置巴勒斯坦平民的行動旨在對哈瑪斯施加最大壓力，迫使其接受以方設定的談判條件。

以軍25日發表聲明說，以軍總參謀長扎米爾在視察加薩地帶期間表示，當前戰事並非「無止境的戰爭」。以軍正按計畫推進，哈瑪斯指揮體系已遭重創，其繼續掌控加薩地帶的能力已被嚴重削弱。

「國土報」報導說，自扎米爾擔任以軍總參謀長以來，以軍在戰術上發生重大轉變。以軍使用更強火力，集中打擊哈瑪斯的軍事與行政設施，同時繼續摧毀其地下隧道網絡。報導援引以軍知情人士的話說，加薩地帶民眾目前依然高度依賴哈瑪斯。以軍認為，若能在人道援助發放過程中繞開哈瑪斯，將削弱其財政基礎和治理能力。