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法英加3國籲以色列停火 內唐亞胡控為哈瑪斯大屠殺壯膽

編譯中心／綜合23日電
圖為日前在加薩走廊南部一處社區廚房，巴勒斯坦民眾努力獲取捐贈的食物。（美聯社）
圖為日前在加薩走廊南部一處社區廚房，巴勒斯坦民眾努力獲取捐贈的食物。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡22日指控，法國、英國及加拿大領袖譴責以色列最近在加薩走廊擴大攻勢，是在為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯分子壯膽。

「以色列時報」報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）及加拿大總理卡尼（Mark Carney）19日發表聯合聲明，譴責以色列對加薩走廊人道情況的處理方式，呼籲以國立即終止在當地的軍事行動。

中央社引述法新社報導，在法英加3國領袖發表聯合聲明後，內唐亞胡在影片中表示：「他們希望以色列退縮，接受哈瑪斯（Hamas）的大屠殺部隊將生存下來、重新組織並重演（2023年）10月7日的大屠殺。」

內唐亞胡還提及，法英加3國領袖可能認為自己在推進和平，但事實並非如此，他們反而是在為哈瑪斯壯膽，使哈瑪斯能永遠繼續戰鬥下去。

對此，世界衛生組織(WHO)祕書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)同日強忍淚水，呼籲以色列在加薩(Gaza)戰爭中展現「憐憫」，並堅稱和平符合以色列的自身利益。

60歲的譚德塞在世衛年會表示，這場戰爭正在傷害以色列，而且無法帶來一個持久的解決方案。

經常回憶過去在衣索比亞戰時經歷的譚德塞說，「我可以感受到加薩人民如今的感受。我能夠聞得到。我能夠浮現出畫面。我甚至可以聽到這些聲音。而這是因為創傷後壓力症候群(PTSD)」。

譚德塞表示，「你能夠想像到人們是如何承受苦難。將食物武器化是大錯特錯。將醫療補給武器化是大錯特錯」。

聯合國22日開始分發大約90輛卡車的援助物資，這是自從以色列在3月2日實施全面封鎖以來首次運送物資。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)表示，加薩有210萬人處於「迫在眉睫的死亡危險中」。

以色列 加薩 譚德塞

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