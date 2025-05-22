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國際外交團訪難民營 以軍開槍警告偏離批准路線 歐盟怒轟

編譯中心╱綜合21日電
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民眾21日在希臘雅典議會大廈前，舉著旗幟和標語聲援巴勒斯坦人民。(路透)
民眾21日在希臘雅典議會大廈前，舉著旗幟和標語聲援巴勒斯坦人民。(路透)

以色列士兵被指21日在約旦河西岸傑寧，向一組到訪難民營約35人國際外交官訪問團開槍，該事件沒有造成人員傷亡，但引起歐盟、義大利、西班牙、德國等國強烈譴責；以軍為此道歉，承認在外交官「偏離批准路線」後進行警告射擊。

綜合媒體報導，一群來自近20個國家的外交官21日在訪問以色列占領下的約旦河西岸城市傑寧時，以色列軍隊人員鳴槍警告他們離開，隨後外交官們四處逃竄尋求掩護。巴勒斯坦自治政府表示，該代表團有35名成員。

據巴勒斯坦自治政府外交部稱，此次衝突中沒有人員傷亡，涉及英國、加拿大、法國、中國、俄羅斯和歐盟等方面的外交官，這場訪問由巴人政府組織，目的是見證以軍持續的攻擊。

根據公開的事發片段顯示，兩名軍裝士兵持步槍向閘外的訪問團方向開槍，現場一名歐洲外交官說，事發在行程尾聲，他們與傑寧省長一起去難民營外圍想視察破壞情况，突然聽到傑寧難民營內傳出「不止一兩下，疑似是連續不斷」的槍聲，大家於是跑回車上。該難民營自1月底起被以軍控制。

據以色列時報報導，以色列軍方已下令展開調查，但也表示該代表團偏離預先批准的路線。以軍稱，預計軍方官員將與相關國家代表舉行會談，釐清事件真相。以色列國防軍在一份聲明中表示：「以色列國防軍對由此造成的不便深表歉意」。

歐盟、義大利、西班牙和德國等國對事件作出強烈譴責，法國外長巴羅傳召以色列大使要求解釋；歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指必須追究責任。此事件可能進一步損害以色列與國際社會各成員國之間的關係。

另外，教宗良14世21日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）首次主持每周公開接見期間呼籲，允許充足人道援助進入飽受戰亂肆虐的加薩走廊。人道機構指出，以色列全面封鎖的做法已經造成當地糧食和藥品嚴重短缺。

良14世表示：「加薩走廊的處境令人憂心、痛苦」「我再次衷心呼籲讓充足人道援助進入並結束戰爭狀態，兒童、老人、病患為此付出令人心碎的代價」。

羅馬天主教會首位美國籍教宗良14世本月8日當選後，呼籲以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的戰爭停火，和平已經成為他上任以來的主要關懷。

各國外交代表團訪問約旦河西岸傑寧難民營，傳出有以色列軍隊開槍。(取材自Ｘ平台)
各國外交代表團訪問約旦河西岸傑寧難民營，傳出有以色列軍隊開槍。(取材自Ｘ平台)

以色列 歐盟 良14世

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