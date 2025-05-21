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傳再擊殺哈瑪斯領袖…內唐亞胡放話要「控制整個加薩」

編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡21日在耶路撒冷記者會發表談話。(歐新社)
以色列總理內唐亞胡21日在耶路撒冷記者會發表談話。(歐新社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列總理內唐亞胡21日表示，以軍「很可能」已經擊殺哈瑪斯領袖穆罕默德・辛瓦（Mohammed Sinwar），並且強調以軍不會停止新一輪針對加薩的軍事行動，目標讓「整個地區都處於以色列的控制之下」。

內唐亞胡睽違數月首度召開記者會，他表示：「以色列已經殲滅上萬名恐怖分子，我們殲滅這些殺人凶手的領導人戴夫（Mohammed Deif）、哈尼雅（Ismail Haniyeh）、亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar），我們可能也已經擊斃穆罕默德．辛瓦。」

穆罕默德．辛瓦在去年10月接替兄長亞雅．辛瓦出任哈瑪斯領袖。若以方消息屬實，這將是以色列接連擊殺哈瑪斯高層的最新一次行動。哈瑪斯尚未回應CNN請求置評。

另外，內唐亞胡在記者會上強調，以色列不會停止新一輪在加薩的軍事行動。

內唐亞胡表示：「以軍部隊取得越來越多加薩地區。行動結束時，加薩所有地區都將處於以色列的安全控制之下。」

他還提到，以色列或可同意一項包含釋放人質的「暫時停火」協議，但全面停戰必須有以下前提條件，包括解除加薩武裝、推翻哈瑪斯政權，以及實施美國提出的加薩人自願遷離計畫。

除此之外，內唐亞胡也表示，以色列與美國在伊朗問題上「完全配合」。目前川普政府正推動與德黑蘭的核談判。

內唐亞胡指出，任何協議都必須阻止伊朗取得核武，並終止提煉濃縮鈾。他說：「以色列有權保衛自己，對抗揚言摧毀我們的政權。」

CNN於20日報導，美國情報顯示，以色列正在準備對伊朗核設施發動可能攻擊。

以色列 加薩 哈瑪斯

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