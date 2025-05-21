31國外交官赴約旦河西岸遇「對空鳴槍」 以軍：抱歉

這張擷取自AFPTV畫面的截圖顯示，歐盟外交代表團成員21日訪問傑寧期間，聚集在傑寧難民營東入口時，遇到以軍士兵鳴槍示警。(取自X平台畫面)

巴勒斯坦 自治政府（PA）21日組織由25名外交官組成的官方代表團，前往以色列 占領下的約旦河西岸城市哲寧（Jenin），實地觀察當地人道局勢，卻遭到以軍「鳴槍示警」，引來多國的譴責。

— 🇮🇱/🇵🇸/🇪🇺 NEW: Approximately one hour ago, Israeli soldiers fired at foreign diplomats from European and Arab states who were touring Jenin in the West Bank



The IDF has released an official statement on the incident, claiming that the delegation 'deviated from the approved… pic.twitter.com/ccbsVFGZFy — Bhavika Kapoor (@BhavikaKapoor5) 2025年5月21日

衛報與BBC報導指出，該代表團成員來自31個國家，包括義大利、加拿大、埃及、約旦和英國等多國大使及外交官。畫面顯示，部分外交官當時正在接受媒體採訪，這時附近突然響起密集槍聲，迫使他們迅速尋找掩護。

自1月以來，以色列安全部隊持續在約旦河西岸北部的哲寧地區，對巴勒斯坦武裝團體進行大規模行動。一位歐洲外交官表示，代表團此行目的是察看以軍數月行動所造成的破壞。整起事件未傳出人員受傷。

以軍事後聲稱，雖然此次行程已獲批准，但代表團「偏離核准路線」，因此士兵對空開槍警告，目的是「使他們遠離該區域」，並對「造成的不便深感抱歉」。以軍並指出，將與相關國家代表進行溝通，通報此次事件內部調查的最新進展。

譴責以軍行為的國家包括西班牙、埃及、法國、土耳其、愛爾蘭和義大利等，其中部分國家的外交官當時也在現場。多個相關國家表示將召見以色列大使，要求就此事件作出說明，並展開調查。PA則指控以色列安全部隊蓄意針對代表團，犯下「駭人聽聞的罪行」。

PA表示，該代表團是與巴勒斯坦當局一同進行正式訪問，目的是「觀察並評估人道局勢，並記錄占領軍持續對巴勒斯坦人民犯下的侵害行為」。