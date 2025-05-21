我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

全球藝博第一品牌 巴塞爾藝展插旗中東 明年在這國開幕

編譯吳孟真／綜合20日電
巴塞爾藝術展創立於1970年，目前每年在瑞士巴塞爾、邁阿密、香港和巴黎等地舉辦藝術博覽會。(美聯社)
巴塞爾藝術展創立於1970年，目前每年在瑞士巴塞爾、邁阿密、香港和巴黎等地舉辦藝術博覽會。(美聯社)

巴塞爾藝術展(Art Basel)明年將舉辦首屆「卡達巴塞爾」，是該博覽會首次進軍中東，凸顯中東地區不僅近來成為國際金融集團紛紛進駐的熱區，也日益奠定其全球藝術市場新疆界的地位。

英國金融時報和彭博資訊報導，首屆「卡達巴塞爾」將在明年2月於該國首都杜哈的設計特區M7揭幕，該區為美夏爾市中心的高規格文化據點，預計將有約50間藝廊參展。

巴塞爾藝術展執行長霍洛維茨表示，「中東和北非地區極為重要，卻相對沒有受到藝術市場的重視」，卡達巴塞爾將在這個「藝術市場重新校準時期」，令人「耳目一新」。

根據巴塞爾藝術展與瑞銀集團2024年「全球收藏調查報告」，去年全球藝術品銷售總額較一年前下滑12%至575億美元，中東地區占銷售總額的不到1%。目前杜拜和阿布達比都有國際性的藝博會，但巴塞爾藝術展是首個進駐中東地區的大品牌。

卡達是巴塞爾藝術展在全球的第五個據點，明年藝術展的規模將是目前最小的巴黎巴塞爾的四分之一。霍洛維茨說，「我們從小規模著手，眼光放遠、逐步發展」。

卡達美術館董事長、卡達國王塔米姆的姊妹Sheikha Al Mayassa說，「我們花了20年發展人力並建造美術館，終於能將阿拉伯世界的人才和創意人士推向藝術產業，而巴塞爾藝術展是全球最重要的平台」。

除了藝術產業，華爾街銀行也迅速在中東擴大布局。高盛集團正考慮在中東地區增設辦公室、增加人力。高盛資產與財富管理全球主管Marc Nachmann說，高盛持續和當地主權財富基金合夥投資，當地首次公開發行股票活動也相當熱絡，有望「為國際投資人創造更多收入」。

瑞銀集團(UBS)也將在阿布達比設立新辦公室，試圖從來自英國等地、湧入低稅負中東城市的富裕人士手中，開發生意。UBS目前已在杜拜、利雅德、卡達和巴林設置辦公據點。

高盛 華爾街 新疆

上一則

女神卡卡新加坡開唱 亞洲唯一表演地 效益估1.5億美元

下一則

印巴達停火共識 雙方5月底前撤回和平時陣地

延伸閱讀

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」
又是中東 全球藝博第一品牌也要插旗 明年在這個國家開幕

又是中東 全球藝博第一品牌也要插旗 明年在這個國家開幕
川普屢稱卡達贈機當空軍一號 知情人士：美方先向卡達洽詢購機

川普屢稱卡達贈機當空軍一號 知情人士：美方先向卡達洽詢購機
哈瑪斯：新一輪加薩停火談判正在卡達舉行

哈瑪斯：新一輪加薩停火談判正在卡達舉行

熱門新聞

土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
以色列鎖定襲擊南加薩甘尤尼斯的「歐洲醫院」下方指揮設施，13日可見遇襲地點出現大洞。(美聯社)

沙媒：哈瑪斯軍事領袖辛瓦 遺體在加薩南部地道尋獲

2025-05-18 09:19

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌