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印巴達停火共識 雙方5月底前撤回和平時陣地

編譯中心╱綜合20日電
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印度陸軍士兵19日在印控克什米爾北部某處進行軍事演習。(美聯社)
印度陸軍士兵19日在印控克什米爾北部某處進行軍事演習。(美聯社)

一名巴基斯坦高階安全官員20日表示，巴基斯坦與印度已同意，將彼此在最近衝突期間增加部署的兵力，在本月底前撤回和平時期的各自陣地。

中央社引述法新社報導，印度控制的克什米爾地區4月發生觀光客遭到數名槍手攻擊，引發印度和爭奪克什米爾主權的鄰國巴基斯坦爆發四天衝突，共造成70多人死亡。新德里指控觀光客遇襲事件是伊斯蘭馬巴德指使，巴基斯坦則否認。

印度於是在本月7日對巴基斯坦發動數起打擊，聲稱目標是「恐怖主義營地」。巴基斯坦也立刻予以回擊，雙方爆發以牙還牙激戰，出動無人機、飛彈、大砲和戰機互攻，直到美國總統川普意外宣布印巴停火，這波衝突才戛然而止，至今未再開打。

這位要求匿名的巴基斯坦高階安全官員透露，印巴兩國已同意在本月底前將衝突時增加部署的兵員與武器逐步撤回原先陣地。這些兵員與武器大多在原已重度武裝的克什米爾的印巴控制線兩側。

印度陸軍上周已表示，印巴雙方同意採取「立即措施以確保部隊從邊界和更前方區域撤減」。今天這名巴基斯坦官員則說：「按照原初計畫，所有這些步驟會在10天內完成；但出現一些小問題造成延遲。」

另據印度當地媒體引述警方的消息，在印度與巴基斯坦爆發數十年來最嚴重的衝突之後，印度當局已逮捕11名涉嫌為巴基斯坦從事間諜活動的印度公民。其中旁遮普邦警察局長亞達夫表示，他的警隊逮捕兩名「涉嫌洩露敏感軍事資訊」的公民，指這兩人參與「分享機密細節」，涉及新德里政府於5月6日到7日夜間對巴基斯坦境內發動深入襲擊一事。

根據初步調查顯示，這兩人與巴基斯坦情報機構三軍情報局(Inter-Services Intelligence)的人員「直接接觸」，並「傳遞有關印度武裝部隊的關鍵情報」。

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