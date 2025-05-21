美巴關係降級 白宮正式關閉巴勒斯坦事務辦公室

一名巴勒斯坦婦女和女孩20日扛著柴火袋，走過加薩房屋廢墟。（路透）

根據英國「衛報」檢視的美國國務院內部備忘錄，美國已經正式關閉耶路撒冷的巴勒斯坦 事務辦公室，意味巴勒斯坦人對華府的專門外交管道實際上已遭廢除，美國總統川普對美巴關係的降級。

「衛報」報導，美國國務卿魯比歐本月稍早宣布巴勒斯坦事務辦公室將會併入駐耶路撒冷大使館後，該辦公室於16日正式關閉。國務院上述備忘錄內容為：「謹通知台端，耶路撒冷巴勒斯坦事務辦公室將於2025年5月16日結束時關閉。」

在以色列 執行計畫擴大針對加薩 走廊的軍事行動、導致數以百計巴勒斯坦人喪生之際，華府迅速關閉了這個辦公室。

國務院發言人布魯斯本月初曾宣布：「這項決定將恢復川普第一個任期時的架構，以色列首都的美國駐以色列外交代表團統一向美國駐以色列大使報告。」國務院沒有回應置評請求。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯官員和美國政府經證實，已就加薩停火和人道援助進行談判，相關的談判確保以色列裔美國籍人質亞歷山大(Edan Alexander)於近日獲釋．如今華府卻廢除這個辦公室。

現已廢除的巴勒斯坦事務辦公室是在2022年設立，曾經是華府與遭到占領的約旦河西岸和加薩最主要的接觸機制，曾聘用20多名美國人和75位當地僱員。關閉這個辦公室意味巴勒斯坦事務現在起不再由獨立辦公室專門處理。

加薩戰火持續延燒，逾5萬2000名巴勒斯坦人喪生，加薩地區基礎設施近乎全毀；以色列上周起擴大軍事行動，總理內唐亞胡19日甚至揚言要「接管整個加薩」，全面擊敗哈瑪斯；對此，英國、法國與加拿大19日發表聯合聲明，譴責以軍行動「不合比例」，警告若不停止新一輪攻擊並且讓物資進入加薩，將採取具體制裁等行動回應。

以色列3月2日起封鎖所有人道救援物資進入加薩，封鎖11周後，內唐亞胡宣布允許「基本數量」物資進入，五輛載有援助物資的聯合國卡車19日運抵加薩。內唐亞胡承認，恢復容許人道物資進入加薩，是不想失去包括美國在內的盟友支持。

然而加薩衛生官員19日表示，過去24小時以軍行動造成最少136人死亡，並導致加薩北部最後一間仍運作的醫院關閉。當局統計，自上周四以來加薩已有超過400人死亡。