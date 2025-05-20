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傳以色列準備打擊伊朗核設施 美調動空射彈藥、空中演習

編譯盧思綸／即時報導
美國媒體報導，根據美方獲得的新情報，以色列正在進行打擊伊朗核設施的軍事準備。圖為以色列16日空襲加薩。(美聯社)
美國媒體報導，根據美方獲得的新情報，以色列正在進行打擊伊朗核設施的軍事準備。圖為以色列16日空襲加薩。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方獲得新情報顯示，以色列正在進行打擊伊朗核設施的軍事準備，包括調動空射彈藥及空中演習，目前尚不清楚以國領袖是否已經做出最終決定，而美方內部對於以色列是否執行攻擊的可能性仍存在分歧。

一名知悉相關情報的消息人士告訴CNN，近幾個月以來，以色列對伊朗核設施發動攻擊的可能性「已大幅上升」。該人士補充，若美國與伊朗達成的協議未能清除伊朗所有的濃縮鈾，以色列發動攻擊的可能性將進一步上升。

路透引述CNN指出，這項新情報是根據以色列高層官員的公開與私下談話、被截獲的以色列通訊內容，以及觀察到的以色列軍事行動綜合判斷，這些跡象可能顯示一次即將發動的攻擊。

CNN引述兩名消息人士指出，美方觀察到的軍事準備行動包括調動空射彈藥，以及完成一項空中演習。

目前美國正在和伊朗進行核談判，不過伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）20日稍早才透過國營媒體表示，美國要求德黑蘭停止鈾濃縮的主張「過分且荒謬」，並對新核協議談判是否能成功表達懷疑。

對於以方攻擊伊朗核設施一事，路透尚無法立即證實此一報導。美國國家安全會議（NSC）尚未回應置評，以色列駐美大使及以色列總理辦公室也尚未回應。

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