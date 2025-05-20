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以稱掌控全加薩允基本糧食進入 白宮：讓川普自行回應

編譯中心／綜合19日電
巴勒斯坦人在加薩走廊北部難民營的食物分發中心領取免費食物。（新華社）
巴勒斯坦人在加薩走廊北部難民營的食物分發中心領取免費食物。（新華社）

以色列部隊對加薩走廊加強攻勢之際，以國總理內唐亞胡19日表示，以方將「掌控」整個加薩走廊。他還提到，以色列出於實務及外交理由，必須避免當地爆發饑荒。

中央社引述法新社報導，以色列宣布將允許「基本數量」的糧食進入加薩走廊後，內唐亞胡指出，出於「外交理由」必須避免當地爆發饑荒。.

在以軍宣布對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯展開「擴大地面行動」後，加薩走廊的救援人員表示，以軍空襲19日在加薩各地至少造成22人喪命。巴勒斯坦衛生部統計數據顯示，自以軍15日加強空襲以來，已有超過300人喪生，另有逾1000人受傷。

內唐亞胡在通訊軟體Telegram發布影片說：「戰鬥非常激烈，我們正在取得進展。我們將掌控（加薩）走廊所有土地。」他強調：「我們不會放棄。但為了成功，我們必須以銳不可當的方式採取行動。」

針對以色列的國際壓力日益增長，其主要支持者美國也在施壓之列，要求以方撤銷自2個多月前對加薩走廊實施的徹底封鎖措施。

內唐亞胡表示：「出於實務和外交理由，我們絕不能讓（加薩）居民陷入饑荒。」他補充說，就連以色列的朋友也無法容忍「大規模饑餓的影像」。

聲明還說，以色列會「採取行動防止哈瑪斯搶奪這些人道援助物資」。

聯合國及非政府組織支持的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）在本月發布的報告中指出，加薩走廊處於「饑荒重大風險」，當地22%人口即將面臨嚴重的人道災難。

另據CNN報導，美國白宮在19日的記者會，拒絕對內唐亞胡稱將「控制整個加薩走廊」的言論進行評論。白宮發言人李維特表示，自己必須先和總統川普談談這些評論，會讓川普自行對此發表看法。

李維特告訴記者：「川普總統已經非常清楚表明，他希望看見該區域的衝突結束，希望所有人質獲釋……內唐亞胡總理的言論，我會讓總統自行回應。」

川普上周出訪中東地區，再度提出由美國接管加薩的想法，提議建立「自由區」（freedom zone），並說自己持續思考如何重新發展飽受戰爭蹂躪的加薩。

左翼示威者18日在以色列Sderot，舉著寫有「拒絕戰爭」的內唐亞胡肖像橫幅，要...
左翼示威者18日在以色列Sderot，舉著寫有「拒絕戰爭」的內唐亞胡肖像橫幅，要求盡快結束加薩戰爭。（路透）

加薩 以色列 川普

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