哈瑪斯突襲以色列真相：領袖下令非常手段 阻以沙關係正常化

以色列軍方車輛5月16日靠近以色列與加薩邊境。(路透)

華爾街日報（WSJ）17日援引以色列 軍方取得文件指出，巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 之所以對以色列發動跨境突襲，目的是破壞以色列與沙烏地阿拉伯的關係進程。2023年10月7日突襲幾天前，時任哈瑪斯領袖的辛瓦（Yahya Sinwar）要求旗下武裝分子採取「非常手段」阻止以沙正常化談判。

根據以軍在加薩地道取得的哈瑪斯文件，2023年10月2日的會議中，辛瓦指出以沙正常化協議快速推進中，並警告此舉可能「讓大多數阿拉伯與伊斯蘭國家走上同一路徑打開大門」。

這對辛瓦乃至整個哈瑪斯而言是不容接受的，辛瓦隨之表示，是時候發動一場策畫長達兩年的攻擊，目標是「在地區局勢與巴勒斯坦志業的發展路徑與力量平衡上，帶來一場重大行動或戰略性轉變」，且預期能獲得伊朗扶植的其他勢力支持。

哈瑪斯並未回應置評，但熟悉哈瑪斯的阿拉伯情報官員表示，文件看起來是真的。

另一份2023年9月的內部文件則建議，升級約旦河西岸與以色列的衝突，讓以沙關係正常化變得更困難。報告顯示，哈瑪斯不信任沙國維護巴勒斯坦利益的承諾，稱「軟弱且有限的舉措」，目的是削弱哈瑪斯以防正常化進程遭到攻擊。

而在哈瑪斯突襲以色列後，以軍迅速反擊造成嚴重傷亡。沙國則提出，除非以色列停止加薩戰爭並同意巴勒斯坦建國，否則沙以無法實現正常化。

有關以哈方面，美國總統川普15日才離開中東，以色列軍方同日便下令加大對加薩的行動和動員。而根據英國廣播公司（BBC），以色列發動新一輪攻勢後，哈瑪斯17日表示雙方代表已在卡達杜哈展開新一輪談判。