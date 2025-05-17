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首度坦承涉以哈衝突 微軟認賣以軍AI 但尚無證據顯示被用於傷害平民

編譯羅方妤／即時報導
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美國科技巨擘微軟承認在加薩戰爭期間向以色列軍方出售先進的人工智慧科技和雲端運算服務，並協助尋找和營救以色列人質的相關工作，但目前為止還沒有發現證據顯示他們的雲端運算平台Azure和AI科技被用於鎖定或傷害加薩民眾。（路透）
美國科技巨擘微軟承認在加薩戰爭期間向以色列軍方出售先進的人工智慧科技和雲端運算服務，並協助尋找和營救以色列人質的相關工作，但目前為止還沒有發現證據顯示他們的雲端運算平台Azure和AI科技被用於鎖定或傷害加薩民眾。（路透）

科技巨擘微軟（Microsoft）15日承認，他們在加薩戰爭期間向以色列軍方出售先進的人工智慧（AI）科技和雲端運算服務，並協助尋找和營救以色列人質的相關工作。微軟也說，目前為止還沒有發現證據顯示他們的雲端運算平台Azure和AI科技被用於鎖定或傷害加薩民眾。美聯社報導，微軟在其公司官網公布這篇未署名的部落格貼文，這似乎是該公司首度公開承認深度捲入加薩戰爭。

美聯社的一項調查在約三個月前，就揭露微軟和以色列國防部間緊密夥伴關係的未曾被報導的細節。自2023年10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列以來，以軍軍方對商業AI產品的使用頻率暴增近200倍。美聯社還指出，以軍軍方透過Azure轉錄、翻譯和處理透過大規模監視收集的情報。

美聯社指出，這樣的夥伴關係反映科技公司日益積極向各國軍方出售AI產品，以供各種用途使用，對象包括以色列、烏克蘭和美國。然而，人權團體日益憂心，AI可能有缺陷且容易出錯，卻被用來協助決定攻擊目標，進而導致無辜的人喪生。

微軟15日表示，員工疑慮和媒體報導促使公司啟動內部調查，並雇用外部公司進行「額外事實調查」。但微軟的聲明沒有透露外部公司的名稱和該公司報告的副本。聲明也沒有直接回答關於以軍軍方如何使用微軟科技的多個問題。微軟16日拒絕進一步置評。

微軟在職和前任員工組成團體「No Azure for Apartheid」16日呼籲公司，公開調查報告的完整副本。微軟前員工納斯爾（Hossam Nasr）表示：「顯然，他們發表這項聲明的意圖並非真正解決員工的關切，而是為了進行一場公關活動，粉飾因和以軍軍方間關係而受損的形象。」

除了微軟之外，以軍也和谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、Palantir及其他幾間美國大型科技公司簽訂大量雲端和AI服務合約。

微軟 AI 以色列

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