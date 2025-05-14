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伊朗高官：準備好與川普簽署核子協議 擔心內唐亞胡從中作梗

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普和卡達埃米爾阿勒薩尼14日在杜哈杜哈埃米爾宮會面。(美聯社)
美國總統川普和卡達埃米爾阿勒薩尼14日在杜哈杜哈埃米爾宮會面。(美聯社)

伊朗最高領袖的一位高級顧問14日告訴美國NBC新聞，伊朗準備好與美國總統川普簽署附帶特定條件的核子協議，以換取解除經濟制裁。

沙姆哈尼（Ali Shamkhani）是伊朗確定國家利益委員會（Expediency Discernment Council）成員，不只是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的高級政治、軍事和核子顧問，也是公開談及美伊談判的伊朗最資深官員之一。

沙姆哈尼說，伊朗將承諾絕不製造核武，銷毀可武器化的高濃縮鈾庫存，同意只將鈾濃縮至民用所需的較低濃度，並允許國際檢查員監督過程，以交換立即解除所有對伊朗的經濟制裁。

當記者問及，如果這些條件得到滿足，伊朗是否會同意今天就簽署協議時，沙姆哈尼答稱，「是的」。

NBC新聞指出，伊朗最高領袖對所有國安事務握有最終決定權，而沙姆哈尼的評論似乎是哈米尼核心圈對該國期望與願意達成協議迄今最明確的公開聲明。沙姆哈尼指出，「這還是有可能，如果美國人言行一致，我們肯定能建立更好的關係」，並補充道，「這可以在不久的將來帶來更好的局面」。

正出訪中東的川普在沙烏地阿拉伯發表演講時，向伊朗伸出了「橄欖枝」，同時威脅德黑蘭若不接受限制核子計畫的協議，將實施嚴厲的經濟制裁。就在幾個小時後，沙姆哈尼接受了NBC新聞獨家專訪，對川普的語氣和持續的威脅表示無奈。「他提到橄欖枝，我們還沒有看到，都是帶刺鐵絲網」。

沙姆哈尼還擔心，以色列總理內唐亞胡可能嘗試透過在華府的幕後遊說干擾談判進程，「如果美國人消除比比（Bibi，內唐亞胡的暱稱）效應，就可以輕鬆簽署協議」。

有跡象表明川普可能正與內唐亞胡保持距離。NBC新聞先前報導，根據2名美國官員、2名中東外交官和另外2名知情人士說法，包括伊朗在內，在應對中東挑戰的戰略上，美以兩國領導人的矛盾日益加深。

消息人士表示，雖然內唐亞胡支持針對伊朗核子設施採取軍事行動，但川普已開始看到機會，可透過與德黑蘭當局達成協議，來消除伊朗獲得核武的這項威脅。

伊朗 川普

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