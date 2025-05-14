教宗良14世致函美國 允加強與全球猶太教徒對話

因加薩走廊戰爭，導致梵蒂岡與以色列關係變差，新任教宗良14世盼加強與全球猶太教徒的對話。(美聯社)

新任教宗良14世告訴全球猶太 教徒，他希望加強羅馬天主教會與他們的對話；近來因加薩走廊戰爭的緣故，梵蒂岡 與以色列 關係變差，良14世在此時釋出這樣的訊息。

路透報導，史上首位美國出生的教宗良14世致函美國猶太委員會(American Jewish Committee)跨宗教事務部主任馬蘭斯(Noam Marans)拉比，在信中表達上述想法。馬蘭斯昨晚在社群媒體平台X貼出這封信。

良14世寫道：「我相信在全能的天主幫助下，我承諾秉持梵蒂岡第二屆大公會議『教會對非基督宗教態度』宣言的精神，繼續加強教會和猶太教徒的對話與合作。」

「教會對非基督宗教態度」是1962至1965年梵蒂岡第二屆大公會頒布的畫時代文獻，當中否定了猶太人整體對於耶穌死亡負有罪惡的概念，並鼓勵與基督教以外的宗教對話。

在猶太人經歷數世紀的迫害與不信任後，這份簡短文獻徹底改變天主教與猶太教徒的關係。之後開啟的20年對話，促使前教宗若望保祿二世在1986年成為首位訪問猶太會堂的教宗，他在羅馬猶太會堂發表演說時，稱呼猶太教徒是「我們深愛的兄長」。

梵蒂岡與以色列也在1993年簽署一份「基本協議」，雙方結束多年來往往緊繃的關係，並在隔年相互派駐大使。

不過，已故前教宗方濟各雖然經常譴責反猶太主義，但在2023年爆發加薩走廊戰爭後，梵蒂岡與以色列的關係惡化。

方濟各去年11月暗示，國際社會應該探究以色列在加薩走廊的軍事行動是否構成種族滅絕。這可說是他針對以色列對付哈瑪斯所進行的戰事最明確的批評。

一名梵蒂岡消息人士告訴路透，馬蘭斯將出席18日的良14世就職彌撒，10多位來自世界各地的猶太教領袖也預計會出席。目前仍不清楚是否會有任何以色列政府領袖人士出席這場彌撒。