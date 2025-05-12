川普自豪促成印巴停火 印方稱自己談的 巴官員大力讚揚美方

印巴宣布達成停火後，印控喀什米爾邦首府斯利那加10日晚間上空出現火光。(路透)

印度 與巴基斯坦 經歷四天激烈交火，10日雖達成停火協議，但雙方一度互控對方違反停火協議；兩國11日大致維持脆弱的停火。美國總統川普 說，他對美方促成印巴停火感到自豪，將努力為克什米爾(Kashmir)爭議提出解決方法。

川普在當地10日上午發文宣布印巴達成停火，並表示這是美國斡旋成果。川普10日晚間再度發文表示，他對美國協助印巴停火感到「自豪」，並稱將「大幅」增加與兩國間的貿易。

川普貼文表示：「我對於印度和巴基斯坦堅定有力的領導力感到滿意。他們擁有力量、智慧和堅毅，充分理解此刻應停止目前的攻擊行為。我也對美國能協助印巴達成這個歷史性英勇決定感到自豪」。

不過，印度淡化了美國的參與。印度資訊部說，該協議是印巴「直接達成」；巴基斯坦官員則大力讚揚美方，巴國總理謝里夫(Shehbaz Sharif)表示：「我們感謝川普總統的領導，及他對該地區和平發揮的積極作用。」

印巴停火協議在當地時間10日下午5時生效，但在印度控制的克什米爾部分地區，10日入夜後仍傳出交火。居民說，印度控制的克什米爾邦部分邊境地區，10日晚間仍可見砲火與攻擊無人機活動，查摩(Jammu)與克什米爾邦邦長阿布杜拉發文：「這根本不是停火。斯利那加市中心的防空部隊才剛開火。」

印度外交部次長唐勇勝(Vikram Misri)指控巴基斯坦破壞停火，巴基斯坦外交部隨後聲明重申仍致力於「忠實履行」停火協議，反控是印度違規，「盡管印度在部分地區違反協議，我方部隊仍以負責與克制的態度應對局勢」。

路透記者目擊，克什米爾邊界兩側於夜間傳出的戰鬥及爆炸聲，在11日黎明前已平息。CNN報導，停火協議11日似乎得以維持，沒有再發生攻擊事件。

盡管停火，但印度消息人士說，印度空軍仍保持高度戒備。

此外，川普在貼文中也寫道：「我將大幅增加與這兩個偉大國家間的貿易，雖然這件事還沒討論過。」

川普還表示將與印巴共同努力，看看克什米爾問題歷經「1000年」後，能否找到解決方案。

天主教教宗良14世11日在其首次周日演講中對印巴停火表示歡迎，並呼籲烏克蘭和加薩實現和平。