印巴戰火逼近核武中樞 紐時：川普憂引爆核戰 急著這麼做…

印巴宣布停火的第二天，當地居民在克什米爾地區的市集查看受到戰火波及的商店。(美聯社)

紐約時報報導，美國政府本來不願意介入干預印度 與巴基斯坦衝突，但隨著印巴陷入激烈空戰，空襲行動一度逼近巴國核武指揮部「戰略規畫局」附近，川普政府憂心引爆核戰，立即派出副總統范斯 和國務卿魯比歐 調停，巴國情報官特別讚賞魯比歐發揮關鍵作用。

副總統范斯8日接受福斯新聞訪問才表示，華府會建議印巴彼此退讓，但這並非美國的戰爭，「根本不關我們的事」。不過這番話出口不到24小時，范斯就和一周前兼任國安顧問的國務卿魯比歐介入調停。

知情人士說，川普政府內部嚴重憂心印巴衝突可能失控，升級為核戰。

當時有證據顯示印巴空軍激戰，巴國首都伊斯蘭馬巴德附近的努爾汗空軍基地(Nur Khan)在9日深夜遭到彈襲。該基地是巴國軍方重要設施，不僅是主要運輸樞紐，也具備為戰機提供空中加油的能力，能夠維持巴國戰機持續執行任務。

紐時指出，更受關注的是，該基地非常接近巴國戰略規畫局(Strategic Plans Division)總部，該單位負責監督與保護巴國核武庫。目前外界估計，巴基斯坦擁有至少170枚核彈頭，而這些彈頭據信分散儲存在全國各地。

一名美國前官員說，巴國開始憂心其核武指揮部遭印度斬首，努爾汗空軍基地遇襲，可能被巴國視為印度警告他們有能力這麼做。