哈瑪斯促停火 宣布釋放最後1名美籍人質
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）宣布，哈瑪斯將釋放被囚禁在加薩走廊的以色列裔美籍人質亞歷山大，以利達成停火協議和允許人道救援進入加薩。
路透報導，哈雅在聲明中說，卡達、埃及和土耳其共同致力促成亞歷山大（Edan Alexander）獲釋。哈雅還說：「哈瑪斯確認，準備好立即展開密集談判，認真致力於達成結束戰爭的最終協議，並以商定的方式交換被扣押人士。」
美聯社報導，將前往中東的美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）11日深夜證實，哈瑪斯已經同意釋放加薩最後一名依然存活的美國公民亞歷山大。
哈瑪斯10日發布的影片顯示，加薩走廊仍有兩名以色列人質活著，其中1人呼籲終結這場19個月的戰爭。
中央社引述法新社報導，以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）證實這兩人的身分，分別是博赫博特（Elkana Bohbot）和歐哈納（Yosef Haim Ohana）。他們是2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列期間遭擄走的。
哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）發布一段日期不明的3分鐘影片，當中36歲的博赫博特看得出來十分虛弱，身上裹著毯子躺在地上。
另一名人質、24歲的歐哈納以希伯來語呼籲以色列政府結束加薩戰爭，確保其餘俘虜都能獲釋。他的話與哈瑪斯先前發布影片中其他人質所言類似，這些人可能是在脅迫之下出聲。
博赫博特的家人聲明說，這兩人「在大聲呼救。儘管以色列全部的人都聽到他們的呼喊，但少數決策者卻拒絕傾聽」。這番話呼應外界批評，指控以色列政府未能帶回所有人質。
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