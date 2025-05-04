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隔63年再處極刑 以色列擬起訴22名哈瑪斯成員 傳絞刑伺候

編譯盧思綸／即時報導
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巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯2023年10月7日凌晨跨境襲擊以色列，造成數百人喪生、被俘，以軍隔日猛烈空襲加薩，爆發至今未結束的以哈戰爭。（美聯社）
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯2023年10月7日凌晨跨境襲擊以色列，造成數百人喪生、被俘，以軍隔日猛烈空襲加薩，爆發至今未結束的以哈戰爭。（美聯社）

太陽報3日報導，以色列檢方表示，以國政府預計對至少22名巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯成員提出起訴，指控他們參與2023年跨境襲擊以色列恐攻。知情人士透露，這些成員一旦被定罪，可能會面臨絞刑，這將是以色列時隔60多年再度執行死刑

哈瑪斯在2023年10月7日凌晨跨境襲擊以色列邊境城市，造成數百人喪生、被俘，以軍隨即猛烈空襲加薩，爆發以哈戰爭，衝突迄今尚未落幕。

以色列情報官員利用以軍在加薩行動查獲哈瑪斯成員筆記型電腦等裝置，蒐集大量有關哈瑪斯襲擊與謀殺以色列平民的罪證，研擬即將對22人提出起訴，另外還有至少300名參與當日襲擊的恐怖分子被關押在以色列監獄。

參與案件的消息人士向太陽報證實，這些人一旦被定罪，可能會被處以絞刑。倘若成真，這將是以色列自1962年處決前納粹首腦艾克曼（Adolf Eichmann）之後，時隔63年再度執行死刑。

耶路撒冷公共事務中心的巴勒斯坦權力機構問責與改革計畫主任赫爾施（Maurice Hirsch）表示，由於以色列法律體系的複雜性，這些案件可能會有多種發展方向。但他表示，因為這些行為被認為是自納粹大屠殺以來最可怕的罪行，因此一旦定罪，死刑是最可能的結果。

反正已被怨恨 以色列不再擔心處死的壓力

軍事檢察官貝克（Alan Baker）表示，以色列現在不再擔心處理這些問題可能遭遇的國際壓力。他提到，約30年前，作為檢察官時成功將一名特別殘忍的恐怖分子定罪並判死刑，但當時未執行死刑，因為擔心這會激勵更多恐怖行為。

貝克也是以色列外交辦公室前法律顧問及以色列前駐加拿大大使，他認為，盡管國際社會的看法始終是考慮因素，但在這些暴行的特殊情況下，以色列不再會顧慮國際的敏感反應，因為無論如何，世界其他地方都已經對以色列充滿仇恨。

以色列 死刑 哈瑪斯

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