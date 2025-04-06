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2議員遭以色列拒絕入境 英外交大臣：難以接受

中央社／倫敦6日綜合外電報導
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媒體報導，來自執政工黨的楊緣（Yuan Yang）和穆罕默德（Abtisam Mohamed）從倫敦飛往以色列，但在抵達後被阻止入境並遭驅逐；圖為穆罕默德在英國國會發言。(路透)
媒體報導，來自執政工黨的楊緣（Yuan Yang）和穆罕默德（Abtisam Mohamed）從倫敦飛往以色列，但在抵達後被阻止入境並遭驅逐；圖為穆罕默德在英國國會發言。(路透)

英國外交大臣拉米5日表示，以色列拘留英國國會議員楊緣與穆罕默德並拒絕他們入境的作法，是「不可接受」且極度讓人關切的。

天空新聞網（Sky News）等外媒報導，來自執政工黨的楊緣（Yuan Yang）和穆罕默德（Abtisam Mohamed）從倫敦飛往以色列，但在抵達後被阻止入境並遭驅逐。

以色列移民部發布聲明指出，這兩人因涉嫌計劃「記錄安全部隊的活動和散播反以色列仇恨」而被拒絕入境。

拉米（David Lammy）在聲明中表示：「赴以色列的國會代表團，有兩名英國議員遭以色列當局拘留並拒絕入境，這不僅不可接受，還具有反效果，令人深感擔憂。」

「我已經向以色列政府相關人員明確指出，這不是對待英國國會議員的方式，我們今晚(5日)已與兩位議員聯繫，提供支持。」

拉米表示：「英國政府持續聚焦於重返停火協議，並展開談判以停止流血衝突、釋放人質並結束加薩戰爭。」

以色列上個月恢復在加薩的軍事行動，結束與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間短暫的停火協議，說要透過奪取大片土地的策略來迫使哈瑪斯釋放仍被關押在加薩的人質。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，自以色列上個月恢復轟炸以來已有1249人喪生，使得以哈2023年10月7日爆發戰爭以來的加薩死亡總數達到5萬609人。

以色列 加薩 哈瑪斯

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