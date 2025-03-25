甫獲奧斯卡獎 巴勒斯坦導演遭15屯墾者攻擊、以軍逮捕

圖為紀錄片「你的國，我的家」巴勒斯坦導演巴拉爾（中）在奧斯卡頒獎典禮後出席活動。（美聯社）

以色列 記者亞伯拉罕（Yuval Abraham）說，與他一同執導奧斯卡最佳紀錄片「你的國，我的家」（No Other Land）的巴勒斯坦 導演巴拉爾（Hamdan Ballal）在約旦河西岸遭到屯墾者攻擊，並被以色列軍隊逮捕。

中央社引述法新社和英國「衛報」報導，亞伯拉罕在社群平台X貼文說，一群蒙面的屯墾者攻擊巴拉爾的住所；目擊這起事件的5名猶太裔美國維權人士說，巴拉爾遭到約15名武裝屯墾者包圍和攻擊。

根據反占領非政府組織「猶太非暴力中心」說法，事發地點在約旦河西岸南部村莊蘇西亞（Susiya）；這個組織的成員表示，他們拍下了這起事件的第一手畫面。

猶太非暴力中心成員約瑟夫（Joseph）說：「他們朝巴勒斯坦人丟擲石塊，並摧毀了巴拉爾住家附近的一個水箱。」基於安全因素，約瑟夫要求不要透露他的全名。

目擊者說，一群士兵和其他身著軍裝的屯墾者一起抵達現場，這些屯墾者一路追進巴拉爾家中，並將他交給了軍方。

亞伯拉罕在X寫道：「他們毆打他，他的頭部和腹部受傷流血。以軍闖入他叫來的救護車，把他帶走。他迄今下落不明。」

另據央廣報導，隨著以色列持續轟炸加薩 並採取地面行動之際，以色列24日發動的一次空襲，導致與半島電視台(Al Jazeera)合作的記者沙巴特身亡，以色列軍方也對加薩北部部分地區發布新的疏散令。

在與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯延長停火的談判陷入僵局後，以色列在18日重啟對加薩各地的空襲，並接著採取地面行動。

以色列軍方發言人阿德雷(Avichay Adraee)24日晚間賈巴利亞(Jabalia)北部地區發出「攻擊前預警」。

阿德雷在向北部城鎮貝特拉希亞(Beit Lahia)和貝特漢諾(Beit Hanoun)發出類似警告後，在X上表示：「恐怖組織再次返回人口稠密地區，並從人口稠密地區發射火箭…為了您的安全，請立即向南前往已知的避難所。」

民防機構表示，隸屬於伊斯蘭聖戰組織的24日巴勒斯坦電視台(Palestine Today TV)的一名媒體工作者曼蘇爾(Muhammad Mansour)，在加薩南部的一次單獨空襲中喪命。

巴勒斯坦記者聯盟(Palestinian Journalists Syndicate)在聲明中稱沙巴特和曼蘇爾的死亡，是「以色列恐怖主義紀錄中的另一項罪行」。

據稱，自2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列引爆這場戰爭以來，已有超過206名記者和媒體工作者喪命。