我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI輔助 得來速出餐正確率提高3％

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

甫獲奧斯卡獎 巴勒斯坦導演遭15屯墾者攻擊、以軍逮捕

編譯中心／綜合25日電
圖為紀錄片「你的國，我的家」巴勒斯坦導演巴拉爾（中）在奧斯卡頒獎典禮後出席活動。（美聯社）
圖為紀錄片「你的國，我的家」巴勒斯坦導演巴拉爾（中）在奧斯卡頒獎典禮後出席活動。（美聯社）

以色列記者亞伯拉罕（Yuval Abraham）說，與他一同執導奧斯卡最佳紀錄片「你的國，我的家」（No Other Land）的巴勒斯坦導演巴拉爾（Hamdan Ballal）在約旦河西岸遭到屯墾者攻擊，並被以色列軍隊逮捕。

中央社引述法新社和英國「衛報」報導，亞伯拉罕在社群平台X貼文說，一群蒙面的屯墾者攻擊巴拉爾的住所；目擊這起事件的5名猶太裔美國維權人士說，巴拉爾遭到約15名武裝屯墾者包圍和攻擊。

根據反占領非政府組織「猶太非暴力中心」說法，事發地點在約旦河西岸南部村莊蘇西亞（Susiya）；這個組織的成員表示，他們拍下了這起事件的第一手畫面。

猶太非暴力中心成員約瑟夫（Joseph）說：「他們朝巴勒斯坦人丟擲石塊，並摧毀了巴拉爾住家附近的一個水箱。」基於安全因素，約瑟夫要求不要透露他的全名。

目擊者說，一群士兵和其他身著軍裝的屯墾者一起抵達現場，這些屯墾者一路追進巴拉爾家中，並將他交給了軍方。

亞伯拉罕在X寫道：「他們毆打他，他的頭部和腹部受傷流血。以軍闖入他叫來的救護車，把他帶走。他迄今下落不明。」

另據央廣報導，隨著以色列持續轟炸加薩並採取地面行動之際，以色列24日發動的一次空襲，導致與半島電視台(Al Jazeera)合作的記者沙巴特身亡，以色列軍方也對加薩北部部分地區發布新的疏散令。

在與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯延長停火的談判陷入僵局後，以色列在18日重啟對加薩各地的空襲，並接著採取地面行動。

以色列軍方發言人阿德雷(Avichay Adraee)24日晚間賈巴利亞(Jabalia)北部地區發出「攻擊前預警」。

阿德雷在向北部城鎮貝特拉希亞(Beit Lahia)和貝特漢諾(Beit Hanoun)發出類似警告後，在X上表示：「恐怖組織再次返回人口稠密地區，並從人口稠密地區發射火箭…為了您的安全，請立即向南前往已知的避難所。」

民防機構表示，隸屬於伊斯蘭聖戰組織的24日巴勒斯坦電視台(Palestine Today TV)的一名媒體工作者曼蘇爾(Muhammad Mansour)，在加薩南部的一次單獨空襲中喪命。

巴勒斯坦記者聯盟(Palestinian Journalists Syndicate)在聲明中稱沙巴特和曼蘇爾的死亡，是「以色列恐怖主義紀錄中的另一項罪行」。

據稱，自2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列引爆這場戰爭以來，已有超過206名記者和媒體工作者喪命。

巴勒斯坦導演巴拉爾(左)。(路透)
巴勒斯坦導演巴拉爾(左)。(路透)
巴勒斯坦導演巴拉爾。（路透）
巴勒斯坦導演巴拉爾。（路透）

以色列 巴勒斯坦 加薩

上一則

澤倫斯基樂見停火協議 批評美放寬對俄出口限制

下一則

梅根IG罕曬兒女照 兩娃「一頭紅髮」複製哈利王子

延伸閱讀

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演
甫獲奧斯卡殊榮 巴勒斯坦導演遇襲並遭以軍逮捕

甫獲奧斯卡殊榮 巴勒斯坦導演遇襲並遭以軍逮捕
以色列空襲加薩各地 醫療機構：釀21死

以色列空襲加薩各地 醫療機構：釀21死
炸死哈瑪斯政治領袖 以色列揚言打到人質全放為止

炸死哈瑪斯政治領袖 以色列揚言打到人質全放為止

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查