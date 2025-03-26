被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

奧斯卡最佳紀錄片導演巴拉爾被以色列軍方拘留一天後獲釋。(美聯社)

執導奧斯卡 最佳紀錄片「你的國，我的家」的巴勒斯坦 導演巴拉爾在約旦河西岸遭屯墾者攻擊，並遭控「投擲石塊」，昨天被以色列 軍隊逮捕，以色列警方今天已將他釋放。

中央社引述法新社報導，在巴拉爾（Hamdan Ballal）獲釋後，曾與巴拉爾共同製作奧斯卡獲獎紀錄片「你的國，我的家」（No Other Land）的阿德拉（Basel Adra）在社群平台X上發布一張巴拉爾衣服上沾有血跡的照片。

巴拉爾在法新社電視（AFPTV）中說：「在我獲得奧斯卡後，我沒想到會遭遇這樣的攻擊。這是一場極為激烈的攻擊，目的是要置我於死地。」

根據以色列軍方的說法，以色列人和巴勒斯坦人昨天在約旦河西岸以南的蘇斯亞村（Susya）爆發衝突，3名巴勒斯坦人因「投擲石塊」而被捕。蘇斯亞村在馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）附近，且是「你的國，我的家」的拍攝地。

軍方聲明指出：「隨後爆發了激烈的衝突，巴勒斯坦人和以色列人互相投擲石塊。」

榮獲今年奧斯卡最佳紀錄片的「你的國，我的家」，講述以色列軍隊和屯墾者在馬薩費爾亞塔強迫巴勒斯坦人離開家園的故事。以軍在1980年代將馬薩費爾亞塔畫為軍事禁區。

警方發言人證實巴拉爾已被拘留，隨後警方發聲明表示，3人已被保釋。

這份聲明指出，他們因「涉嫌投擲石塊、損壞財產和危害地區安全」而接受調查。