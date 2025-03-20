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加薩南北要道被封 民防局：以軍重啟攻勢釀逾500死

中央社加薩市20日綜合外電報導
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加薩走廊遭到轟炸，人們在倒塌的房屋旁走動。(美聯社)
加薩走廊遭到轟炸，人們在倒塌的房屋旁走動。(美聯社)

加薩民防局今天表示，自以色列恢復對加薩走廊（Gaza Strip）的猛烈攻擊以來，已有504人喪生。另一方面，以色列軍方禁止當地主要南北交通幹道薩拉赫丁路通行。

法新社報導，加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）透過聲明表示：「自18日黎明時分恢復攻擊到今天中午為止，已有504人殉難，其中包括190多名兒童。」

另一方面，以色列軍隊今天禁止當地主要南北幹道通行，此舉發生在以色列宣布再次對加薩走廊展開地面行動翌日。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體X發文寫道：「過去24小時內，以色列國防軍（IDF）已經在加薩走廊中部與南部展開針對性地面行動，以擴大當地北部與南部間的安全區域。」

他指出，「為了你的安全」，貫穿加薩走廊南北的薩拉赫丁路（Salaheddin Road）禁止通行。

阿德雷補充道：「替代方案是，從北部往南部可以走沿海的拉希德路（Al-Rashid Road）。」他並未明確說明這是否意味由南往北禁止通行。

加薩 以色列 社群媒體

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