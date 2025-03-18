埃及譴責以色列空襲加薩 公然違反停火協議

以色列18日清晨大規模空襲加薩走廊各地，導致413名巴勒斯坦人喪生。圖為加薩走廊南部汗尤尼斯(Khan Younis)房屋遭到損毀。路透

以色列 18日清晨大規模空襲加薩 走廊各地，導致413名巴勒斯坦人喪生，埃及 隨即發表聲明，譴責以色列空襲加薩行動公然違反停火協議，並警告此代表危險升級，將對地區穩定導致嚴重後果。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，加薩衛生部18日稱，以色列清晨襲擊造成413名巴勒斯坦人死亡，還有500多人受傷，強調這是以色列最嚴重的違反停火行為。

埃及外交部今天發表譴責聲明，警告以色列此舉代表危險升級，有可能對地區穩定性造成嚴重後果。

聲明還稱，埃及政府重申，堅決拒絕以色列對加薩地區採取可能重新引發地區緊張局勢，和阻礙緩和局勢的襲擊行動。

埃及也呼籲，國際社會立即採取行動，制止以色列對加薩的侵略，並防止當地陷入新一輪暴力循環。同時也敦促所有相關各方保持克制，允許調解人繼續努力實現長久停火。

經由埃及、卡達和美國斡旋達成的停火協議，第1階段自1月19日生效，3月1日到期。

此後，哈瑪斯持續推動第2階段談判。以色列卻要求將第1階段延長至4月中旬，且要求哈瑪斯撤離加薩，讓加薩「全面非軍事化」，但不保證會永久結束這場可導致種族滅絕的戰爭。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）對媒體表示，將繼續對加薩地區發動攻擊，直到哈瑪斯釋放所有他們自2023年10月7日扣留的以色列人質。