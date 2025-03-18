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以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚

中央社日內瓦18日綜合外電報導
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以色列對加薩走廊發動自脆弱停火協議於元月生效以來最猛烈的空襲，至少造成413人死亡。圖為巴勒斯坦人18日視察加薩走廊北部賈巴利亞(Jabalia)一棟毀損的住宅大樓。路透
以色列對加薩走廊發動自脆弱停火協議於元月生效以來最猛烈的空襲，至少造成413人死亡。圖為巴勒斯坦人18日視察加薩走廊北部賈巴利亞(Jabalia)一棟毀損的住宅大樓。路透

以色列加薩走廊發動自脆弱停火協議於元月生效以來最猛烈的空襲，至少造成413人死亡，聯合國人權事務高級專員圖克今天深感震驚。

法新社報導，圖克（Volker Turk）發表聲明說：「對於昨晚以色列對加薩走廊的空襲和砲擊，我深感震驚，這將使悲劇雪上加霜。」

圖克說：「這夢魘必須立即終止。過去18個月的暴力衝突已說明，軍事手段無法解決這場危機，唯一的解決之道是符合國際法的政治協議。以色列再次訴諸於武力，只會使得已經陷入苦難中的巴勒斯坦民眾更加悲慘。」

以色列發動自停火協議於元月19日生效以來最猛烈的攻擊，今天矢言要繼續攻打加薩走廊，直到所有被挾持的人質獲釋。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部通報，至少413人因以色列發動的最新空襲行動而喪命。

哈瑪斯指控以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在停火磋商陷入僵持後拍板「重啟戰端」，並警告對於目前仍在加薩走廊的人質而言，重燃戰火可說是對他們「宣判死刑」。針對以色列的空襲與砲擊，哈瑪斯目前尚未還擊。

以色列 加薩 哈瑪斯

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