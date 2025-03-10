斷糧之後 以色列對加薩全面斷電 促釋放人質

為壓迫哈瑪斯釋放人質，以色列對加薩全面斷電。圖為斷電前，加薩民眾用太陽能板發電給手機充電。(路透)

美聯社報導，知情官員9日表示，以色列 切斷加薩 (Gaza)的電力供應，為氣候乾旱的加薩地區提供飲用水的一座海水淡化廠因此受到影響。哈瑪斯 組織(Hamas)形容，這是以色列的「飢餓策略」(starvation policy)手段之一。

以色列上周暫停對加薩地區200多萬巴勒斯坦人提供糧食，跟以哈戰爭爆發出期的圍困措施類似。

以色列目前正對哈瑪斯施壓，要求同意第一階段停火延長。第一階段停火已於上周末到期，以色列希望哈瑪斯釋放依然遭挾持的半數人質，換取以色列同意針對長久停戰展開談判。不過，哈瑪斯想要直接對於困難度更高的第二階段停火展開談判，剩餘人質也將在第二階段期間才會釋放，以色列軍隊必須撤離加薩，實現足以持久的和平。

美聯社報導，哈瑪斯仍然挾持24名倖存人質，也持有35具已經遇難人質的遺體。

哈瑪斯組織日前已經發出警告說，中斷供應將對人質造成影響，周日則進一步表示，與埃及調停人士的最新回合停火對話已經結束，但哈瑪斯立場並未改變。

以色列表示，周一將派代表團赴卡達推動協商。

以色列先前對加薩停止所有物資供應時就曾警告，下一步恐怕就是斷水斷電。以色列能源部長發函以色列電力公司(Israel Electric Corporation)，下令切斷所有加薩電力。

報導指出，加薩地區以及基礎設施已基本上在戰爭中已被摧毀，包括醫院在內的絕大多數設施，如今都使用發電機。哈瑪斯發言人卡薩姆(Hazem Qassam)表示，自從戰爭爆發以來，以色列實際上已經切斷電力，以色列最新一波決策都是「飢餓策略」行動，明顯不顧一切國際法及國際規範。

旨在保護巴勒斯坦自由權益的非政府組織「吉沙」(Gisha)指出，受到斷電影響的海水淡化廠每天為加薩中部迪爾巴拉(Deir al-Balah)地區提供1萬8000立方公尺飲用水。