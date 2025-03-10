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挺川不後悔？不滿川普加薩政策 阿裔選民昨與今

編譯陳韻涵／綜合報導
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在阿拉伯裔聚居的密西根州迪爾伯恩市，族裔報紙在大選前刊出川普和賀錦麗的照片，要選民「用選票發出阿拉伯裔和穆斯林的聲音」。(路透)
在阿拉伯裔聚居的密西根州迪爾伯恩市，族裔報紙在大選前刊出川普和賀錦麗的照片，要選民「用選票發出阿拉伯裔和穆斯林的聲音」。(路透)

阿拉伯裔選民不滿川普總統對加薩的立場，但不後悔投票支持川普，儘管川普讓他們怒火中燒(get our blood boiling)且激動不已。

華爾街日報(WSJ)報導，阿拉伯裔選民經常在鳳凰城郊外的一間水煙館集會，討論去年總統大選期間讓他們激動不已的話題，即在川普的領導下，加薩的未來會是什麼光景。

這六名阿拉伯裔選民2020年投票支持民主黨，但這種情況去年出現分歧；當時美國對以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)衝突的立場，以及數萬名巴勒斯坦平民在以哈交火中喪命，成為阿拉伯裔選民關心的首要議題。

這六名阿拉伯裔選民中有四人投給綠黨候選人史坦(Jill Stein)，抗議民主黨與共和黨支持以色列，另一人支持時任副總統賀錦麗(Kamala Harris)，另一人投給川普，並對他的和平承諾感到興奮。

而今，川普提議趕走巴勒斯坦居民，讓美國接管並重建這片領土；阿拉伯裔選民現在經常討論，究竟當初支持誰才對。

70歲的鳳凰城商人亞列凱特(Maher Nawaf Arekat)支持賀錦麗，他說：「若你們聽我的話，結果會更好。」

支持川普的43歲財務經理馬勒(Ned Maleh)則說，「我們永遠不會看到它實現。」 

這群阿拉伯裔美國人，除了馬勒是伊拉克人之外，全都具備巴勒斯坦血統；他們對前總統拜登政府支持以色列感到憤怒，就連投票支持賀錦麗的亞列凱特也只是兩害相權取其輕。

這六人的情緒只是全美阿拉伯裔選民的縮影，他們鄙視拜登政府對加薩的態度，讓賀錦麗無法接替民主黨執政權，尤其是在亞利桑納州、賓州和密西根州等戰場州，這也讓民主黨失去部分進步派選民的支持。

華爾街日報記者訪問「亞利桑納州阿拉伯選民」(Arab voters in Arizona)組織發現，該組織反映出選民不滿川普接管加薩提議，以及選民普遍不滿以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的縮影。

此外，許多人表示，他們不後悔投票反對賀錦麗，因為他們認為她會延續拜登任政府的策略，而他們想藉由政黨輪替懲罰民主黨。

白宮近期拒絕阿拉伯國家的提案，後者建議重建加薩走廊並讓巴勒斯坦人繼續住在當地。

這群阿拉伯裔選民反對川普對美國接管加薩的提議，聲援巴勒斯坦的53歲特殊教育老師瑪麗‧霍雷施(Mary Horeish)說：「川普想讓我們怒火中燒且激動不已，你怎麼能到另一個國家就說『這是我的？』，難道他們可以來美國說『我想要白宮嗎？』」

川普 加薩 巴勒斯坦

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