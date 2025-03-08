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川普盯上加薩 57伊斯蘭合作組織會員國商議阿拉伯未來

編譯中心／綜合7日電
穆斯林世界7日召開緊急會議，討論反制川普接管加薩的計畫；圖為一名巴勒斯坦男孩在新建的帳篷營地，這些帳篷是因以色列軍隊襲擊，外界提供給巴勒斯坦流離失所者居住。（美聯社）
穆斯林世界7日召開緊急會議，討論反制川普接管加薩的計畫；圖為一名巴勒斯坦男孩在新建的帳篷營地，這些帳篷是因以色列軍隊襲擊，外界提供給巴勒斯坦流離失所者居住。（美聯社）

伊斯蘭合作組織(OIC)的57個會員國外長，7日齊聚在沙烏地阿拉伯城市吉達(Jeddah)，考慮一項針對美國總統川普(Donald Trump)接管加薩(Gaza)提議的阿拉伯反制計畫。OIC祕書長塔哈(Hissein Brahim Taha)並在會議開場時，表達他對這項阿拉伯計畫的支持。

中央廣播電台引述法新社報導，根據埃及的提議，將在巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)未來的管理下重建加薩走廊。此外，阿拉伯領袖4日在開羅舉行的阿拉伯聯盟峰會中，也宣布一項用來支付加薩重建的信託基金，並呼籲國際社會支持。

這項方案是要反制川普引發全球憤怒的「接管」加薩、並將當地的巴勒斯坦人強行安置到埃及或約旦的提議。

一項聲明指出，OIC祕書長塔哈重申支持阿拉伯峰會通過的重建加薩走廊計畫，並堅持這些巴勒斯坦人留在自己土地的權利。

埃及外交部長阿布德拉提(Badr Abdelatty)已表示，身為哈瑪斯(Hamas)與以色列停火談判的調停國，埃及希望獲得OIC的支持，好讓這項重建計畫成為「阿拉伯與伊斯蘭雙方的計畫」。

一位要求匿名的巴基斯坦外交官透露，這場會議的主要目標是支持這項阿拉伯方案。這是一個關鍵時刻，伊斯蘭世界需要儘可能展現出最大的團結來對抗美國的計畫。巴基斯坦是伊斯蘭合作組織成員國。

然而，這項阿拉伯提案並未概述控制加薩的哈瑪斯角色，而且遭到美國與以色列的拒絕。

美國國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)6日告訴記者，這項計畫「並未滿足華盛頓的期望」。川普的中東特使魏科夫(Steve Witkoff)則給予較為正面的回應，稱這是來自埃及人「善意的第一步」。

另據美媒Axios引述美國國務院高級官員消息指，國務院將使用人工智能（AI）審查社交平台，搜尋親巴勒斯坦的留學生並撤銷其簽證。

美國阿拉伯反歧視委員會執行董事阿尤布（Abed Ayoub）表示，全體美國人都應關注此事，指政府濫用權力，有違美國憲法第一修正案及言論自由。

路透指，部分親巴勒斯坦團體本身為猶太人，而且很多示威者同樣譴責反猶太主義及哈瑪斯。

加薩 埃及 巴勒斯坦

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