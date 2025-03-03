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加薩第1階段停火到期 以色列禁人道物資入加薩遭哈譴責

編譯中心／綜合2日電
在加薩走廊北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營，巴勒斯坦家庭2日在齋戒月期間吃開齋飯。（路透）
在加薩走廊北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營，巴勒斯坦家庭2日在齋戒月期間吃開齋飯。（路透）

1月19日生效的加薩停火協議第一階段已在3月1日到期，以色列2日表示，將禁止所有人道援助物資進入加薩走廊。以色列總理內唐亞胡辦公室並未就這項決定做詳細說明，但警告說，如果哈瑪斯(Hamas)不接受以色列已接納美國提出的延長加薩停火協議第一階段期限，將會產生「額外的後果」。

綜合央廣等媒體報導，對於以色列的這項決定，哈瑪斯譴責這不但是敲詐、戰爭罪，也是對人質暨停火協議的公然攻擊。

此外，以哈雙方尚未就停火協議的第二階段進行談判，根據先前停火協議的第二階段規畫，哈瑪斯必須釋放剩下的數十名人質，以換取以色列撤軍和長久停火。

另中央社引述法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室於1日發聲明指出，「以色列採納了美國川普政府中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的這項計畫」，即在3月底結束的「齋戒月」（Ramadan）和4月中旬為期8天的猶太逾越節（Passover）期間暫時休戰。

內唐亞胡辦公室進一步表示，當魏科夫明白需要更多時間來斡旋永久停火協議之後，提出了延長現階段停火的提議。內唐亞胡辦公室同時表示，「根據協議，如果以色列認為談判無效，可以在第42天過後恢復戰鬥」，並指控哈瑪斯違反協議。以色列和哈瑪斯持續互指對方觸犯協議內容。

以色列總理辦公室表示，根據魏科夫的提議，哈瑪斯將在停火協議的第二階段第一天釋放一半人質，並在達成永久停火協議後釋放其餘人質。

然而，哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）1日稍早曾表示，哈瑪斯拒絕以色列延長加薩第1階段停火的「規畫」，但沒有明確提及魏科夫的提議。

此外，哈瑪斯政治局官員阿布朱表示，以色列決定暫停向加薩運送人道物資，影響停火談判進程，並且強調，哈瑪斯不會向壓力屈服。

加薩停火協議的調解者美國、埃及和卡達並未立即就以色列禁止人道物資進入加薩發表評論。

而在以哈雙方對延長加薩走廊停火的看法有分歧後，加薩民防單位通報，南部2日遭以國部隊砲擊及戰車開火，加薩衛生部則回報，以軍攻擊加薩多地釀4死6傷。

以色列 加薩 哈瑪斯

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