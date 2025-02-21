哈瑪斯疑歸還非人質遺體 以色列控違反協議將付代價
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以色列軍方今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯昨天歸還的4具遺體有1具並非人質後，以色列總理內唐亞胡矢言無論生死帶回所有人質，並控告哈瑪斯違反協議，將為此付出代價。
路透報導，以色列軍方說，哈瑪斯（Hamas）昨天歸還的4具人質遺體中，已確認2具遺體為嬰兒克菲爾（Kfir Bibas）和他4歲的哥哥艾利爾（Ariel Bibas），第3具遺體本應是他們的母親希利，卻是身分不明的女性。
另一名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的家屬透過聲明說，官方已確認第4具遺體是利夫希茨。
內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）透過電視轉播發表聲明說：「我們將下定決心採取行動，把希利（Shiri Bibas）和所有人質，無論生死都一併帶回家，並且保證哈瑪斯（Hamas）將因為違反協議這個殘忍又邪惡的行徑，付上最大程度的代價。」
他指控哈瑪斯把一名加薩婦女而非希利的遺體放進棺材，稱此舉「驚世駭俗的程度難以言喻」。
2023年10月7日，哈瑪斯突襲以色列南境期間，綁架希利一家四口，包含她的兩個兒子和丈夫畢巴斯（Yarden Bibas）。
針對以色列的指控，哈瑪斯迄今並未公開置評；這項指控恐怕破壞雙方脆弱的停火協議。
這起事件是否會延遲或阻礙原定明天移交6名倖存人質的行動，或者打亂預計於數日內展開的第2階段停火談判，目前均不得而知。
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